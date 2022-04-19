Всенощная служба на Пасху отменяется? Повлияет ли на праздник комендантский час

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о возможных провокациях со стороны российских оккупантов на Пасху.
Высокая вероятность деятельности российских диверсионно-разведывательных групп может быть в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Для того чтобы не было скоплений людей и никаких провокаций, нужно сохранить комендантский час. Каждая военная администрация будет объявлять ее отдельно.
Для того чтобы не было скоплений людей и никаких провокаций, нужно сохранить комендантский час. Каждая военная администрация будет объявлять ее отдельно.
На Пасху будут работать подразделения полиции, территориальной обороны, ВСУ и Нацгвардии Украины с целью недопущения провокаций.
Граждан просят соблюдать правила комендантского часа и не мешать работе специалистов.
Это значит, что ночную службу украинцы должны провести дома, а не в церкви.
Это значит, что ночную службу украинцы должны провести дома, а не в церкви.
Как правило, в полночь в Пасхальную ночь начинается богослужение. Начинается оно пасхальной Всенощной в храме. В церковь заносят плащаницу.
Затем священнослужители и прихожане выходят на улицу, где идут торжественным крестным шествием вокруг храма — это символизирует следование навстречу воскресшему Спасителю.
После пасхальной утрени священник окропляет водой врата храма, и они открываются. Утреня переходит в Божественную литургию, во время которой причащаются верующие. В заключение священник освящает пасхальные корзины людей.
В этом году церкви на время комендантского часа будут закрыты. Куличи можно будет освятить по окончании комендантского часа. Богослужения также будут проведены утром в воскресенье.
Раньше мы рассказывали, почему нужно отпраздновать Пасху, невзирая на войну.