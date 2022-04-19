Всенічна служба на Великдень скасовується? Чи вплине на свято комендантська година

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про можливі провокації з боку російських окупантів на Великдень.

Висока ймовірність діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп може бути в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Для того, щоб не було скупчень людей і ніяких провокацій, потрібно зберегти комендантську годину. Кожна військова адміністрація буде оголошувати її окремо.

У Великодню ніч працюватимуть підрозділи поліції, територіальної оборони, ЗСУ та Нацгвардії України з метою недопущення провокацій.

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Громадян просять дотримуватись правил комендантської години та не заважати роботі спеціалістів.

Це означає, що нічну службу українці мають провести вдома, а не в церкві.

Що таке нічна служба

Зазвичай опівночі у Великодню ніч починається богослужіння. Починається воно великодньою всеношною в храмі. У церкву заносять плащаницю.

Потім священнослужителі та парафіяни виходять на вулицю, де йдуть урочистою хресною ходою навколо храму — це символізує слідування назустріч воскреслому Спасителеві.

Після пасхальної утрені священник кропить водою врата храму і вони відчиняються. Утреня переходить в Божественну літургію, під час якої віряни причащаються. На завершення священник освячує великодні кошики людей.

Цього року церкви на час комендантської години будуть закриті. Паски може буде освятити після закінчення комендантської години. Богослужіння також будуть проведені вранці в неділю.

Раніше ми розповідали, чому потрібно відсвяткувати Великдень навіть під час війни.