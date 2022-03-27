Ми всі намагаємося ставати кращими. Митрополит Епіфаній про особливості святкування Великодня під час війни

Цього року Великдень припадає на 24 квітня. Це число для нас тепер така рубіжна дата, і буквально, днями ми відзначали місяць від початку масштабного наступу.

У квітні ж буде вже два місяці від початку масштабного наступу. Хоча залишаються все ж таки надії, що до того часу ми переможемо і все скінчиться.

Митрополит Епіфаній розповідає, що думає щодо цьогорічного Великодня та яким може бути його святкування під час війни.

– Ми вже звикли святкувати Великдень у таких складних умовах. У попередні роки це був період пандемії. Тоді теж ніхто не знав, як проводити святкування.

Однак зараз ми все ж таки будемо покладати надію на Бога, що до того часу перемога буде на нашому боці.

У ці великопісні дні ми всі намагаємося ставати кращими, очищуватися і на достойному духовному рівні зустрічати воскресіння Христове.

Тому повинні розуміти, що його воскресіння відбулося через страждання. Господь переніс їх заради нашого спасіння. Через шлях на Голгофу було досягнуте воскресіння, і була перемога над смертю та злом.

Зараз це вселяє в нас надію, що ми також через страждання та випробування війною отримуємо перемогу. І буде воскресіння та перемога добра над злом у цій непростій війні.

Будемо і надалі поститися, молитися, боротися та робити все, що від нас залежне, щоб перемога наступила якомога швидше.

Разом ми неодмінно переможемо, – підсумував Митрополит Епіфаній.

Щоб підготуватись якомога краще до свята, читай про особливі українські традиції святкування Великодня.