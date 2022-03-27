Мы все стараемся становиться лучше. Митрополит Эпифаний об особенностях празднования Пасхи во время войны

В этом году Пасха выпадает на 24 апреля. Это число для нас теперь такая рубежная дата, и буквально на днях мы отмечали месяц от начала масштабного наступления.

В апреле будет уже два месяца с начала масштабного наступления. Хотя остаются все же надежды, что к тому времени мы победим и все кончится.

Митрополит Эпифаний рассказывает, что думает по поводу этой годовой Пасхи и каким может быть ее празднование во время войны.

— Мы привыкли праздновать Пасху в таких сложных условиях. В предыдущие годы это был период пандемии. Тогда тоже никто не знал, как проводить празднование.

Однако сейчас мы все же будем надеяться на Бога, что к тому времени победа будет на нашей стороне.

В эти великопостные дни мы все стараемся становиться лучше, очищаться и на достойном духовном уровне встречать воскресение Христово.

Поэтому должны понимать, что его воскресение произошло из-за страданий. Господь перенес их ради нашего спасения. Через путь на Голгофу было достигнуто воскресение, и была победа над смертью и злом.

Сейчас это внушает нам надежду, что мы также через страдания и испытания войной одерживаем победу. И будет воскресение и победа добра над злом в этой непростой войне.

Будем и дальше поститься, молиться, бороться и делать все от нас зависящее, чтобы победа наступила как можно скорее.

Вместе мы обязательно победим, – подытожил Митрополит Эпифаний.

Чтобы подготовиться как можно лучше к празднику, читай об особых украинских традициях празднования Пасхи.