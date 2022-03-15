Вбивати російського ворога — не гріх! Епіфаній про війну в Україні

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній наголосив, що вбивати російських окупантів — не гріх. Окрім того, православна церква не вважає гріхом і побажання смерті ворогу.

За словами Митрополита Епіфанія, наш народ не прагне смерті наших сусідів. Проте оскільки вони прийшли в наш дім, то ми маємо захищати свою родину та Батьківщину.

Наші воїни боронять усіх українців. Різниця в тому, що ми не прагнемо чужого. А той, хто прийшов до нас з мечем, від меча і поляже.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які втрати несе ворог в Україні та які перемоги мають наші ЗСУ.