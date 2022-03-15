Убивать русского врага — не грех! Эпифаний о войне в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний подчеркнул, что убивать российских оккупантов — не грех. Кроме того, православная церковь не считает грехом и пожелание смерти противнику.

По словам Митрополита Эпифания, наш народ не желает смерти нашим соседям. Однако поскольку они пришли в наш дом, мы должны защищать свою семью и Родину.

Наши воины защищают всех украинцев. Разница в том, что нам не нужно чужого. А кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие потери несет враг в Украине и какие победы у наших ВСУ.