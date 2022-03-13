Інтерв'ю

Війна — це безумство, потрібно зупинити її. Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Березня 2022, 17:00
Війна — це безумство, потрібно зупинити її. Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні
Фото: Unsplash

Більше новин
Як працює повітряна тривога
Чутно сирени, але нічого не відбувається. Пояснюємо, як працює повітряна тривога
Ганна Різатдінова. Фото: НОК України
Підтримують свого президента: Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ
Як підключити старлінк
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Поради для безпеки українських біженок у Європі
(Не)безпечні пригоди українок у Німеччині — як не стати жертвою сутенерів та торговців людьми
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як працює повітряна тривога
Чутно сирени, але нічого не відбувається. Пояснюємо, як працює повітряна тривога
Ганна Різатдінова. Фото: НОК України
Підтримують свого президента: Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ
Як підключити старлінк
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Поради для безпеки українських біженок у Європі
(Не)безпечні пригоди українок у Німеччині — як не стати жертвою сутенерів та торговців людьми

Відео
0:05:00
Ганна Різатдінова. Фото: НОК України

Підтримують свого президента: Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ
0:01:38
Володимир Зеленський
Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського
0:08:02
Економіка України
Що сильніший економічний тил, то сильніший фронт. Розповідаємо про економіку України разом із Миловановим
0:03:46
Аналогія між Путіном і Гітлером - очевидні паралелі
Росіяни й тут не змогли вигадати нічого свого. Як Путін сплагіатив Гітлера
0:05:22
Яворівський полігон
Ракетний удар по Львівщині: що відомо та чи є загиблі
Фосфорні бомби Росія
Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу
0:03:04
Тернопіль
Працюють кав’ярні та спортзали: як українці захищають економічний тил
0:01:20
Jamala
Серце розриває від подяки: виступ Джамали на шоу Голос у Литві
0:01:01
Як палає ворожа техніка
Горіла ворожа техніка, палала: як українські захисники знищують ворога на льоту
0:00:47
акції на підтримку України
Зупинити Путіна! Як світ продовжує проводити акції на підтримку України
Більше відео
Війна — це безумство, потрібно зупинити її. Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні
Читати далі
Смерть її майже забрала: як лікарі врятували життя дівчинки після вибуху

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь