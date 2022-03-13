Війна — це безумство, потрібно зупинити її. Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні

Державний Секретар Святого Престолу кардинал П’єро Паролін дав інтерв’ю для ватиканського видання Vatican News, де зі стурбованістю розповів про війну у серці Європи.

Зараз будь-яка підтримка надзвичайно важлива.

Ватикан показав свою позицію щодо війни в Україні — повна підтримка та готовність стати посередником для мирного припинення війни.

Яка позиція Святого Престолу щодо конфлікту?

У Конституції Італії є стаття 11, яка говорить, що країна відкидає війну як засіб зазіхання на свободу інших народів та засіб вирішення міжнародних суперечок.

Тому й позиція Святого Престолу щодо війни в інших країнах рішуча та однозначна — ні війні.

Про це згадав Папа Франциск, коли посилався на статтю у своїй молитві Ангел Господній.

Він висловив готовність до будь-якого посередництва, що може допомоги здобути мир. Адже війна — це божевілля, яке треба припиняти.

Тому у Ватикані закликають негайно припинити бойові дії. Щодня в Україні гинуть мирні мешканці: жінки, діти, літні люди.

Треба мати кам’яне серце, щоб залишатися непорушними й дозволяти, щоб цей хаос тривав.

Люди вимушені жити без опалення, води, їжі та ліків. Жити в бомбосховищах, ховаючись від постійних бомбардувань.

З України вже виїхали мільйони біженців, які тікають від цього божевілля. До Італії прибувають люди, в яких проглядається нескінченний смуток та згаслий погляд.

У чому провина цих матерів та їхніх дітей?

Ми часто забуваємо, що той, хто веде війну, покладається на диявольську логіку зброї та забуває про людяність. Зараз ми можемо бачити це наочно.

А забуваємо передусім тому, що вважаємо війни “далекими”, але в нашому взаємопов’язаному світі вони не бувають такими.

Чому Папа відвідав посольство Росії на другий день війни?

Це рішення можна назвати безпрецедентним для Ватикану.

Папа хотів особисто висловити свою стурбованість ситуацією в Україні дипломатичному представництву РФ у Святому Престолі.

Про що кардинал Святого Престолу розмовляв з міністром закордонних справ РФ Лавровим?

Повторив заклик Папи негайно припинити вогонь.

Закликав припинити бойові дії та рухатися шляхом переговорів.

Наполіг на повазі до цивільного населення та забезпечення гуманітарних коридорів.

Чому, попри заклик до діалогу, Росія продовжує ескалацію з тією ж силою?

Коли триває конфлікт та зростає кількість жертв, то стає все важче й важче зупинитися.

Війна схожа до ракової пухлини, що розростається, поширюється, підживлює себе саму.

Проте немає нічого неможливого, коли є справжнє бажання для припинення війни.

Тому варто триматися дороги, яка веде до мирного вирішення ситуації, та бути наполегливим у таких ініціативах.

Світ знову змінився

Наш світ знову змінився. Сьогодні всі кажуть про переозброєння, виділяються нові й нові видатки на зброю, хоча вона не спроможна гарантувати мир.

Коли переважає логіка війни, то відстань між націями збільшується.

Папа запропонував згадати уроки нещодавньої історії. А саме, слова Івана Павла II, коли він благав не розпочинати війну в Іраку.

Ми маємо перед очима підтвердження знищення і нестабільності, що є наслідками війни.

Якщо поглянути на країну двадцять років потому, то можна уявити, що те саме чекає і на Україну, якщо не досягти припинення війни.

Також важливими є його слова щодо використання ядерної зброї.

Застосування атомної енергії з метою війни є неморальним, і так само неморальним є володіння ядерною зброєю.

Адже це злочин не лише проти людяності, а й проти можливості на майбутнє для нашого дому.

Яким шляхом варто рухатися вперед?

Церква завжди визнавала легітимність збройної відповіді на агресію. Однак, якщо ми хочемо миру, варто ставити собі питання:

чи дійсно ми робимо все можливе для перемир’я?

чи дорога зброї та насилля — це єдине, що лишилося?

Звісно, думки про мир у країні, де зараз гинуть невинні діти й жінки, де люди тікають зі зруйнованих міст, можуть здаватися утопічними.

Та мир — це не утопія. Це можливість врятувати ще сотні тисяч життів.

Тому Святий Престол готовий зробити усе, щоб допомогти досягти миру дипломатичним шляхом.

В Україні війна, а не “військова операція”

Слова є надзвичайно важливими.

Невизнання війни в Україні означає ігнорування дійсних фактів.

Перед нами справжня війна, яка вже налічує численні жертви серед цивільного населення, як і у всіх війнах.

Чи Європа та Захід робить все можливе для миру?

Паролін відмовився спекулювати цією темою, проте назвав її цікавою для роздумів.

Варто згадати ситуацію з Донбасом, Кримом та недотриманими Мінськими домовленостями — робити висновки з минулого та діяти.

Треба нова рішучість, яка допоможе розв’язувати чинні проблеми.

Яку роль сьогодні відіграє політика та дипломатія?

Кардинал наполягає на необхідності та важливості політики дипломатії для припинення війни.

Адже ця війна повертає нас в минуле, замість того щоб крокувати в майбутнє — до мирного співіснування.

На жаль, після падіння Берлінської стіни світові не вдалося збудувати нову систему співіснування за межами військових союзів та економічних вигод.

Цю поразку унаочнила війна в Україні, та ніколи не пізно повернутися до миру, будувати його та шукати порозуміння.

Яка роль церкви?

Не існує виправдання для війни, ненависті та насильства. Тому важливо, щоб церкви закликали покласти край бойовим діям.

Також церква зараз відіграє вагому роль у допомозі біженцям.

А християни — у молитві за прощення зачерствілого серця, за гріхи, які підживлюють зло, за мир, просвітлення та прощення.

Допомагають зараз абсолютно всі, не лише церква.

В Україні зараз багато внутрішніх переселенців з “гарячих” областей, тому звичайним людям під силу творити добро та показувати, що таке справжня людяність та єдність.

Читайте, як допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя зараз. Це у сфері впливу кожного українця.