Война — это безумие, нужно ее остановить. Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

Государственный Секретарь Святого Престола кардинал Пьеро Паролин дал интервью для ватиканского издания Vatican News, в котором с обеспокоенностью рассказал о войне в сердце Европы.

Сейчас любая поддержка очень важна.

Ватикан выразил свою позицию по поводу войны в Украине — полная поддержка и готовность стать посредником для мирного прекращения войны.

Какова позиция Святого Престола относительно конфликта?

В Конституции Италии есть статья 11, которая гласит, что страна отвергает войну как средство посягательства на свободу других народов и средство разрешения международных споров.

Потому и позиция Святого Престола относительно войны в других странах решительна и однозначна — нет войне.

Об этом упомянул Папа Франциск, ссылаясь на статью в своей молитве Ангел Господень.

Он выразил готовность к любому посредничеству, что может помочь установить мир. Ведь война — это безумие, которое нужно прекращать.

Потому в Ватикане призывают немедленно прекратить боевые действия. Каждый день в Украине гибнут мирные жители: женщины, дети и пожилые люди.

Надо иметь каменное сердце, чтобы оставаться непоколебимым и позволять, чтобы этот хаос продолжался.

Люди вынуждены жить без отопления, воды, еды и лекарств. Жить в бомбоубежищах, скрываясь от постоянных бомбардировок.

Из Украины уже выехали миллионы беженцев, бегущих от этого безумия. В Италию прибывают люди, у которых чувствуется бесконечная грусть и погасший взгляд.

В чем вина этих матерей и их детей?

Мы часто забываем, что тот, кто ведет войну, полагается на дьявольскую логику оружия и забывает о человечности. Теперь мы можем видеть это наглядно.

А забываем прежде всего потому, что считаем войны “дальними”, но в нашем взаимосвязанном мире они не бывают таковыми.

Почему Папа посетил посольство России на второй день войны?

Это решение можно назвать беспрецедентным для Ватикана.

Папа хотел лично выразить обеспокоенность ситуацией в Украине дипломатическому представительству РФ в Святом Престоле.

О чем кардинал Святого Престола разговаривал с министром иностранных дел РФ Лавровым?

Повторил призыв Папы немедленно прекратить огонь.

Призвал прекратить боевые действия и двигаться по пути переговоров.

Настоял на уважении гражданского населения и обеспечении гуманитарных коридоров.

Почему, несмотря на призыв к диалогу, Россия продолжает эскалацию с той же силой?

Когда идет конфликт и растет число жертв, становится все труднее и труднее остановиться.

Война похожа на разрастающуюся раковую опухоль, которая распространяется, подпитывает саму себя.

Однако нет ничего невозможного, когда есть подлинное желание для прекращения войны.

Поэтому следует держаться пути, который ведет к мирному разрешению ситуации, и быть настойчивым в таких инициативах.

Мир снова изменился

Наш мир снова изменился. Сегодня все говорят о перевооружении, выделяются новые и новые средства на оружие, хотя оно не может гарантировать мир.

Когда преобладает логика войны, расстояние между нациями увеличивается.

Папа предложил упомянуть уроки недавней истории. А именно слова Иоанна Павла II, когда он умолял не вступать в войну в Ираке.

Мы имеем перед глазами подтверждение уничтожения и нестабильности, являющихся последствиями войны.

Если взглянуть на страну двадцать лет спустя, то можно представить, что ждет и Украину, если не достичь прекращения войны.

Также важны его слова об использовании ядерного оружия.

Применение атомной энергии с целью войны является неморальным, и столь же неморальным является владение ядерным оружием.

Ведь это преступление не только против человечности, но и против возможности будущего для нашего дома.

Как следует двигаться вперед?

Церковь всегда признавала легитимность вооруженного ответа на агрессию. Однако, если мы хотим мира, стоит задавать себе вопрос:

действительно ли мы делаем все возможное для перемирия?

дорога оружия и насилия — это единственное, что осталось?

Конечно, мысли о мире в стране, где сейчас погибают невинные дети и женщины, где люди бегут из разрушенных городов, могут казаться утопическими.

Но мир — это не утопия. Это возможность спасти еще сотни тысяч жизней.

Поэтому Святой Престол готов сделать все, чтобы помочь достичь мира дипломатическим путем.

В Украине война, а не “военная операция”

Слова чрезвычайно важны.

Непризнание войны в Украине означает игнорирование фактов.

Перед нами реальная война, которая уже насчитывает множественные жертвы среди гражданского населения, как и во всех войнах.

Делают ли Европа и Запад все возможное для мира?

Паролин отказался спекулировать этой темой, однако назвал ее интересной для размышлений.

Следует вспомнить ситуацию с Донбассом, Крымом и несоблюденными Минскими договоренностями, делать выводы из прошлого и действовать.

Нужна новая отвага, которая поможет решать существующие проблемы.

Какую роль сегодня играет политика и дипломатия?

Кардинал настаивает на необходимости и важности политики дипломатии для прекращения войны.

Ведь эта война возвращает нас в прошлое, вместо того чтобы идти в будущее — к мирному сосуществованию.

К сожалению, после падения Берлинской стены миру не удалось построить новую систему совместного существования вне военных союзов и экономических выгод.

Это поражение показала война в Украине, но никогда не поздно вернуться в мир, строить его и искать понимание.

Какова роль церкви?

Не существует оправдания для войны, ненависти и насилия. Поэтому важно, чтобы церкви призвали положить конец боевым действиям.

Также церковь сейчас играет важную роль в помощи беженцам.

А христиане — в молитве за прощение очерствевшего сердца, за грехи, подпитывающие зло, за мир, просветление и прощение.

Помогают сейчас абсолютно все, не только церковь.

В Украине сейчас много внутренних переселенцев из “горячих” областей, поэтому обычным людям по силам творить добро и показывать, что такое настоящая человечность и единство.

Читайте, как помочь переселенцам адаптироваться к новой жизни сейчас. Это в сфере влияния каждого украинца.