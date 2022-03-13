Интервью

Война — это безумие, нужно ее остановить. Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

Вероника Кононенко, практикантка сайта 13 марта 2022, 17:00
Война — это безумие, нужно ее остановить. Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

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