Война — это безумие, нужно ее остановить. Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине

Государственный Секретарь Святого Престола кардинал Пьеро Паролин дал интервью для ватиканского издания Vatican News, в котором с обеспокоенностью рассказал о войне в сердце Европы.
Сейчас любая поддержка очень важна.
Ватикан выразил свою позицию по поводу войны в Украине — полная поддержка и готовность стать посредником для мирного прекращения войны.
В Конституции Италии есть статья 11, которая гласит, что страна отвергает войну как средство посягательства на свободу других народов и средство разрешения международных споров.
Потому и позиция Святого Престола относительно войны в других странах решительна и однозначна — нет войне.
Об этом упомянул Папа Франциск, ссылаясь на статью в своей молитве Ангел Господень.
Он выразил готовность к любому посредничеству, что может помочь установить мир. Ведь война — это безумие, которое нужно прекращать.
Потому в Ватикане призывают немедленно прекратить боевые действия. Каждый день в Украине гибнут мирные жители: женщины, дети и пожилые люди.
Надо иметь каменное сердце, чтобы оставаться непоколебимым и позволять, чтобы этот хаос продолжался.
Надо иметь каменное сердце, чтобы оставаться непоколебимым и позволять, чтобы этот хаос продолжался.
Люди вынуждены жить без отопления, воды, еды и лекарств. Жить в бомбоубежищах, скрываясь от постоянных бомбардировок.
Из Украины уже выехали миллионы беженцев, бегущих от этого безумия. В Италию прибывают люди, у которых чувствуется бесконечная грусть и погасший взгляд.
В чем вина этих матерей и их детей?
Мы часто забываем, что тот, кто ведет войну, полагается на дьявольскую логику оружия и забывает о человечности. Теперь мы можем видеть это наглядно.
А забываем прежде всего потому, что считаем войны “дальними”, но в нашем взаимосвязанном мире они не бывают таковыми.
Это решение можно назвать беспрецедентным для Ватикана.
Папа хотел лично выразить обеспокоенность ситуацией в Украине дипломатическому представительству РФ в Святом Престоле.
Когда идет конфликт и растет число жертв, становится все труднее и труднее остановиться.
Война похожа на разрастающуюся раковую опухоль, которая распространяется, подпитывает саму себя.
Война похожа на разрастающуюся раковую опухоль, которая распространяется, подпитывает саму себя.
Однако нет ничего невозможного, когда есть подлинное желание для прекращения войны.
Поэтому следует держаться пути, который ведет к мирному разрешению ситуации, и быть настойчивым в таких инициативах.
Наш мир снова изменился. Сегодня все говорят о перевооружении, выделяются новые и новые средства на оружие, хотя оно не может гарантировать мир.
Когда преобладает логика войны, расстояние между нациями увеличивается.
Папа предложил упомянуть уроки недавней истории. А именно слова Иоанна Павла II, когда он умолял не вступать в войну в Ираке.
Мы имеем перед глазами подтверждение уничтожения и нестабильности, являющихся последствиями войны.
Мы имеем перед глазами подтверждение уничтожения и нестабильности, являющихся последствиями войны.
Если взглянуть на страну двадцать лет спустя, то можно представить, что ждет и Украину, если не достичь прекращения войны.
Также важны его слова об использовании ядерного оружия.
Применение атомной энергии с целью войны является неморальным, и столь же неморальным является владение ядерным оружием.
Применение атомной энергии с целью войны является неморальным, и столь же неморальным является владение ядерным оружием.
Ведь это преступление не только против человечности, но и против возможности будущего для нашего дома.
Церковь всегда признавала легитимность вооруженного ответа на агрессию. Однако, если мы хотим мира, стоит задавать себе вопрос:
Конечно, мысли о мире в стране, где сейчас погибают невинные дети и женщины, где люди бегут из разрушенных городов, могут казаться утопическими.
Но мир — это не утопия. Это возможность спасти еще сотни тысяч жизней.
Но мир — это не утопия. Это возможность спасти еще сотни тысяч жизней.
Поэтому Святой Престол готов сделать все, чтобы помочь достичь мира дипломатическим путем.
Слова чрезвычайно важны.
Непризнание войны в Украине означает игнорирование фактов.
Перед нами реальная война, которая уже насчитывает множественные жертвы среди гражданского населения, как и во всех войнах.
Паролин отказался спекулировать этой темой, однако назвал ее интересной для размышлений.
Следует вспомнить ситуацию с Донбассом, Крымом и несоблюденными Минскими договоренностями, делать выводы из прошлого и действовать.
Нужна новая отвага, которая поможет решать существующие проблемы.
Кардинал настаивает на необходимости и важности политики дипломатии для прекращения войны.
Ведь эта война возвращает нас в прошлое, вместо того чтобы идти в будущее — к мирному сосуществованию.
Ведь эта война возвращает нас в прошлое, вместо того чтобы идти в будущее — к мирному сосуществованию.
К сожалению, после падения Берлинской стены миру не удалось построить новую систему совместного существования вне военных союзов и экономических выгод.
Это поражение показала война в Украине, но никогда не поздно вернуться в мир, строить его и искать понимание.
Не существует оправдания для войны, ненависти и насилия. Поэтому важно, чтобы церкви призвали положить конец боевым действиям.
Также церковь сейчас играет важную роль в помощи беженцам.
А христиане — в молитве за прощение очерствевшего сердца, за грехи, подпитывающие зло, за мир, просветление и прощение.
Помогают сейчас абсолютно все, не только церковь.
В Украине сейчас много внутренних переселенцев из “горячих” областей, поэтому обычным людям по силам творить добро и показывать, что такое настоящая человечность и единство.
Читайте, как помочь переселенцам адаптироваться к новой жизни сейчас. Это в сфере влияния каждого украинца.