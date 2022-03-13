Прояви милосердя та терплячість — поради, як допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Березня 2022, 08:00
Як допомогти біженцям адаптуватися до нового життя - поради
Фото: УНІАН

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