Прояви милосердя та терплячість — поради, як допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя

Наразі мільйони українців були змушені покинути свої домівки через криваву війну Путіна проти України. Якщо ти волонтериш та надаєш прихисток своїм землякам, тобі варто знати, як ефективно допомогти їм адаптуватися до нового життя.

UNICEF в Україні поділився корисними порадами для небайдужих, які хочуть допомогти переселенцям адаптуватися до нового життя.

Під час небезпеки в організмі запускається механізм, спрямований на виживання. Проте навіть коли людина виїхала в безпечну зону, режим “бойової готовності” певний час продовжує діяти.

Допоможи людям налагодити покривання їхніх базових потреб та забезпеч трохи тиші. Люди, які довго перебували в зоні активних бойових дій, пережили дуже складні умови.

Вони можуть говорити голосно або навпаки тихо, бути млявими чи знервованими, особливо перший час після переїзду.

Не запитуй зайвого. Твоя надмірна цікавість може завдати болю. Коли людина буде готова, то поділиться своєю історією сама.

Поки що, найімовірніше, планів на майбутнє немає, незрозуміло, чи буде куди повернутися після війни та коли це пекло нарешті закінчиться.

Організуй малюкам активне і корисне дозвілля. Діти по-різному реагують на зміну життя: хтось вередує, відмовляється розмовляти чи навпаки поводиться агресивно і збуджено.

Пам’ятай, що це нормальна реакція на пережитий стрес. Навіть найменшим дітлахам потрібен час на адаптацію, а корисні заняття та режим дня допоможуть їм пристосуватися до нових умов.

Поділися ресурсами актуальної інформації про допомогу для біженців у твоєму місті/області. Найкраще передавати важливі оновлення в письмовому вигляді, бо люди гірше сприймають та запам’ятовують усну інформацію.

Не сприймай поведінку людей за невдячність. Донедавна вони жили в абсолютно іншій реальності, мали власні звички, роботу, дім.

Люди можуть ставити питання, які тобі здаються дивними чи недоречними. Проте це процес адаптації, постався до цього з розумінням та відповідай ввічливо та терпляче.

Не вір пліткам та уникай стереотипів щодо поганої поведінки біженців. Таку інформацію може поширювати ворог для того, щоб розколоти українське суспільство.

Зрозуміло, що в одних людей рівень культури вище, а в інших — нижче, як і в будь-якому суспільстві. Але узагальнення створює негативне стереотипне ставлення до всіх біженців, що зрештою погано впливає на психологічний стан усіх.

Коли люди адаптуються, залучай їх до допомоги. Корисна праця допомагає відволікатися від переживань та дарує відчуття потрібності.

Щоб не вигоріти у найбільш відповідальний момент для України, турбуйся про себе, своїх близьких та допомагай іншим. Роби це саме в такій послідовності.

У декого після пережитих подій може розвиватися посттравматичний стресовий розлад. Читай про ПТСР: що це, у кого може виникнути, симптоми та лікування.