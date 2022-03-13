Прояви милосердие и терпение — советы, как помочь переселенцам адаптироваться к новой жизни

Сейчас миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома из-за кровавой войны Путина против Украины. Если ты волонтеришь и предоставляешь убежище своим землякам, тебе следует знать, как эффективно помочь им адаптироваться к новой жизни.

UNICEF в Украине поделился полезными советами для небезразличных людей, желающих помочь переселенцам адаптироваться к новой жизни.

При опасности в организме запускается механизм, направленный на выживание. Однако даже когда человек выехал в безопасную зону, режим “боевой готовности” некоторое время продолжает действовать.

Помоги людям наладить удовлетворение их базовых потребностей и обеспечь тишину. Люди, долго находившиеся в зоне активных боевых действий, пережили очень сложные условия.

Они могут говорить громко или наоборот тихо, быть вялыми или нервозными, особенно первое время после переезда.

Не спрашивай лишнего. Твое чрезмерное любопытство может причинить боль. Когда человек будет готов, то поделится своей историей сам.

Пока, вероятнее всего, планов на будущее нет, непонятно, будет ли куда вернуться после войны и когда этот ад наконец закончится.

Организуй малышам активный и полезный досуг. Дети по-разному реагируют на изменение жизни: кто-то капризничает, отказывается разговаривать или наоборот ведет себя агрессивно и возбужденно.

Помни, что это нормальная реакция на пережитый стресс. Даже самым маленьким детям нужно время на адаптацию, а полезные занятия и режим дня помогут им приспособиться к новым условиям.

Поделись ресурсами актуальной информации о помощи для беженцев в твоем городе/области. Лучше всего передавать важные обновления в письменном виде, потому что люди хуже воспринимают и запоминают устную информацию.

Не принимай поведение людей за неблагодарность. До недавнего времени они жили в совершенно иной реальности, имели собственные привычки, работу, дом.

Люди могут задавать вопросы, которые кажутся тебе странными или неуместными. Однако это процесс адаптации, отнесись к этому с пониманием и отвечай вежливо и терпеливо.

Не верь сплетням и избегай стереотипов по поводу плохого поведения беженцев. Такую информацию может распространять враг, чтобы расколоть украинское общество.

Понятно, что у одних людей уровень культуры выше, а у других — ниже, как и в любом обществе. Но обобщение создает негативное стереотипное отношение ко всем беженцам, что в конечном счете плохо влияет на психологическое состояние всех.

Когда люди адаптируются, присоединяй их к помощи. Полезный труд помогает отвлекаться от переживаний и дарит чувство востребованности.

Чтобы не выгореть в самый ответственный момент для Украины, беспокойся о себе, своих близких и помогай другим. Делай это именно в такой последовательности.

У некоторых после пережитых событий может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство. Читай о ПТСР: что это, у кого может возникнуть, симптомы и лечение.