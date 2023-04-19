Война в Украине

Patriot уже в Украине! Характеристики, цена и у кого еще есть на вооружении

Виктория Мельник, редактор сайта 19 апреля 2023, 14:10
ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

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