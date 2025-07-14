Украина получит ракеты для Patriot — официальное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot. Он добавил, что они необходимы для защиты страны, поскольку Путин “хорошо разговаривает, но потом вечером всех бомбит”, цитирует его Reuters.

Трамп не назвал количество ракет Patriot, которые он планирует послать Украине, но сказал, что Европейский Союз возместит США их стоимость.

Ракеты Patriot для Украины: официальное заявление Трампа

Отмечается, что американский лидер все больше разочаровывается в Путине, поскольку он сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский попросил об увеличении оборонных возможностей для отражения ежедневных атак ракетами и беспилотниками со стороны России.

— Мы пришлем им Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо говорит, а затем вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится, — сказал Трамп журналистам на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона.

Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложной военной техники. Они заплатят нам за это 100%, и именно так мы хотим, — добавил президент США.

На этой неделе Трамп намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп возобновил поставки оружия Украине. В первую очередь речь шла об оборонных образцах, необходимых для защиты от российской агрессии.

Добавим, что для защиты Киева уже разработали проект Чистое небо — новую систему перехвата дронов.

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