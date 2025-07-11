Для тебя Война в Украине

Чистое небо: в Киеве вводят новую систему перехвата дронов

Виктория Мельник, журналист сайта 11 июля 2025, 11:00
дроны-перехватчики
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