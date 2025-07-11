Чистое небо: в Киеве вводят новую систему перехвата дронов

Фото Facebook Последние месяцы для тыловых городов Украины превратились в настоящую игру насмерть. Ведь российские дроны попадали в жилые здания и были оснащены, в том числе и кассетными боеприпасами, массово поражающими живую силу. Теперь Украина внедряет полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев. Эту отечественную систему опробовали, она себя показала с наилучшей стороны. В частности, известно, что во время последних атак система Чистое небо имела удачные результаты сбития Шахедов. Больше о новой системе сбития ирано-российских дронов в Киеве, рассказываем далее в материале.Чистое небо в Киеве: как работает система По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве запустят полноценную систему перехвата вражеских дронов. На воплощение проекта было выделено 260 млн грн. Денежные средства пойдут на закупку техники и создание системы реагирования. Глава КМВА Тимур Ткаченко отметил, что для этого разворачивают центр подготовки операторов для специализированной структуры. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения дежурства, которые будут работать в Киеве и окрестностях. Читать по теме Новые подразделения ПВО: Украина готовит дроны-перехватчики для защиты городов Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новых путях защиты украинских городов. — Через несколько месяцев пилотного запуска проект Чистое небо в Киевской области уже доказал свою эффективность — перехвачено почти 550 враждебных БпЛА. 550 перехваченных Шахедов это не просто статистика. Это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика, — отметил Ткаченко. Также, по словам главы КМВА, к финансированию проекта хотят привлечь внебюджетные средства. Недавно в ВРУ было предложено упростить налоги для оборонных предприятий. Действительно ли это жизнеспособно — рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дроны, оружие, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter