Чистое небо: в Киеве вводят новую систему перехвата дронов

Последние месяцы для тыловых городов Украины превратились в настоящую игру насмерть. Ведь российские дроны попадали в жилые здания и были оснащены, в том числе и кассетными боеприпасами, массово поражающими живую силу.

Теперь Украина внедряет полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев. Эту отечественную систему опробовали, она себя показала с наилучшей стороны.

В частности, известно, что во время последних атак система Чистое небо имела удачные результаты сбития Шахедов. Больше о новой системе сбития ирано-российских дронов в Киеве, рассказываем далее в материале.

Чистое небо в Киеве: как работает система

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве запустят полноценную систему перехвата вражеских дронов.

На воплощение проекта было выделено 260 млн грн. Денежные средства пойдут на закупку техники и создание системы реагирования.

Глава КМВА Тимур Ткаченко отметил, что для этого разворачивают центр подготовки операторов для специализированной структуры. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения дежурства, которые будут работать в Киеве и окрестностях.

— Через несколько месяцев пилотного запуска проект Чистое небо в Киевской области уже доказал свою эффективность — перехвачено почти 550 враждебных БпЛА.

550 перехваченных Шахедов это не просто статистика. Это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика, — отметил Ткаченко.

Также, по словам главы КМВА, к финансированию проекта хотят привлечь внебюджетные средства.

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