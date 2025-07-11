Для тебе Війна в Україні

Чисте небо: у Києві вводять нову систему перехоплення дронів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Липня 2025, 11:00
дрони-перехоплювачі
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