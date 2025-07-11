Чисте небо: у Києві вводять нову систему перехоплення дронів

Останні місяці для тилових міст України перетворилися на справжню гру на смерть. Адже російські дрони влучали у житлові будівлі та були оснащені зокрема й касетними боєприпасами, які масово вражають живу силу.

Відтепер Україна запроваджує повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Цю вітчизняну систему випробували, вона себе показала з найкращого боку.

Зокрема, відомо, що під час останніх атак система Чисте небо мала вдалі результати збиття Шахедів. Більше про нову систему збиття ірано-російських дронів у Києві, розповідаємо далі у матеріалі.

Чисте небо у Києві: як працює система

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, у Києві запустять повноцінну систему перехоплення ворожих дронів.

На втілення проекту виділили 260 млн грн. Кошти підуть на закупівлю техніки та створення системи реагування.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що для цього розгортають центр підготовки операторів для спеціалізованої структури. Також будуть сформовані додаткові мобільні підрозділи чергування, які працюватимуть в Києві та околицях.

— За кілька місяців пілотного запуску проект Чисте небо на Київщині вже довів свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.

550 перехоплених Шахедів це не просто статистика. Це — збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика, — зазначив Ткаченко.

Також, за словами очільника КМВА, до фінансування проекту хочуть залучити позабюджетні кошти.

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