Нові підрозділи ППО: Україна готує дрони-перехоплювачі для захисту міст

Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат дав коментар виданню Deutsche Welle, в якому розповів, що Україна шукає нетрадиційні рішення для боротьби з Шахедами. Зокрема вже почали використання безпілотників-перехоплювачів. Нові рішення для захисту неба від Шахедів У статті видання йдеться, що російські авіаудари по містах та селищах по всій Україні швидко зростають. У період з 1 по 20 червня РФ запустила 3681 Шахед та апарати, що їх імітують. Рік тому в середньому це число було на рівні 600 на місяць. Щоб протистояти цим атакам, Україна почала використовувати безпілотники-перехоплювачі. Адже з початку вторгнення країна-агресорка не лише збільшила виробництва дронів, а й модернізувала їх.Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст засобами протиповітряної оборони, оснащеними безпілотниками-перехоплювачами, а також готуємо пілотів безпілотників, — повідомив представник Повітряних сил. Сучасні безпілотники можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому українські мобільні сили протиповітряної оборони не можуть збивати їх з кулеметів. — Останнім часом Російська Федерація відправляє безпілотники на висоту близько двох кілометрів. Ось чому нашим мобільним підрозділам стає все важче перехоплювати Шахеди, — сказав Юрій Ігнат. За його словами, коли дрони летять нижче, їх можна побачити й знищити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер та прицільних пристроїв. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до одного кілометра, — зауважив речник. Читати на тему Мобільні групи та дрони-перехоплювачі: як нові технології допомагають знищувати Шахеди Чому Шахеди залітають до Києва та як українська ППО адаптується до нових викликів — аналіз ситуації у нашому матеріалі. Дрони-перехоплювачі: що це та як працює На фронті використання дронів-перехоплювачів вже давно не є новим. Українські військові вже досить давно використовують FPV-дрони, оснащені камерами, які надають пілоту зображення в режимі реального часу. Їх використовують проти різних російських безпілотників, зокрема моделей для розвідки та камікадзе. Але для знищення Шахедів, які літають швидше за інші, Україні потрібні спеціальні безпілотники. — Наприклад, Орлан літає зі швидкістю від 100 до 140 кілометрів на годину, а Шахеди можуть досягати швидкості від 200 до 300 кілометрів на годину, — розповів DW волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. У таких випадках потрібні безпілотники з різними характеристиками. Стерненко додає, що є дрони навіть українського виробництва. ЗСУ вже кілька разів збивали ними Шахеди. Нагадаємо, що раніше Кабмін також підтримав долучення до ППО добровольців. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, зброя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter