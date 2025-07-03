Нові підрозділи ППО: Україна готує дрони-перехоплювачі для захисту міст

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат дав коментар виданню Deutsche Welle, в якому розповів, що Україна шукає нетрадиційні рішення для боротьби з Шахедами. Зокрема вже почали використання безпілотників-перехоплювачів.

Нові рішення для захисту неба від Шахедів

У статті видання йдеться, що російські авіаудари по містах та селищах по всій Україні швидко зростають. У період з 1 по 20 червня РФ запустила 3681 Шахед та апарати, що їх імітують. Рік тому в середньому це число було на рівні 600 на місяць.

Щоб протистояти цим атакам, Україна почала використовувати безпілотники-перехоплювачі. Адже з початку вторгнення країна-агресорка не лише збільшила виробництва дронів, а й модернізувала їх.

Ми формуємо нові підрозділи для прикриття міст засобами протиповітряної оборони, оснащеними безпілотниками-перехоплювачами, а також готуємо пілотів безпілотників, — повідомив представник Повітряних сил.

Сучасні безпілотники можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому українські мобільні сили протиповітряної оборони не можуть збивати їх з кулеметів.

— Останнім часом Російська Федерація відправляє безпілотники на висоту близько двох кілометрів. Ось чому нашим мобільним підрозділам стає все важче перехоплювати Шахеди, — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, коли дрони летять нижче, їх можна побачити й знищити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер та прицільних пристроїв.

Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до одного кілометра, — зауважив речник.

Дрони-перехоплювачі: що це та як працює

На фронті використання дронів-перехоплювачів вже давно не є новим. Українські військові вже досить давно використовують FPV-дрони, оснащені камерами, які надають пілоту зображення в режимі реального часу.

Їх використовують проти різних російських безпілотників, зокрема моделей для розвідки та камікадзе. Але для знищення Шахедів, які літають швидше за інші, Україні потрібні спеціальні безпілотники.

— Наприклад, Орлан літає зі швидкістю від 100 до 140 кілометрів на годину, а Шахеди можуть досягати швидкості від 200 до 300 кілометрів на годину, — розповів DW волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко.

У таких випадках потрібні безпілотники з різними характеристиками. Стерненко додає, що є дрони навіть українського виробництва. ЗСУ вже кілька разів збивали ними Шахеди.

Нагадаємо, що раніше Кабмін також підтримав долучення до ППО добровольців.

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