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Нові підрозділи ППО: Україна готує дрони-перехоплювачі для захисту міст

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Липня 2025, 21:00
Нові підрозділи ППО: Україна готує дрони-перехоплювачі для захисту міст
Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

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