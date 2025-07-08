“Должны защитить себя”: Трамп обещает возобновить поставки оружия Украине

После внезапной приостановки поставок оружия Украине президент Дональд Трамп заявил, что таки планирует прислать дополнительную оборонную помощь. Об этом он сказал перед ужином с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает CNN.

— Мы собираемся прислать еще немного оружия. Мы должны — они должны быть способны защитить себя, — заявил лидер США.

Трамп обещает возобновить поставки оружия Украине

По его словам, Украина испытывает очень сильные удары, из-за чего и планируют возобновить поставки оружия:

— Нам придется послать больше оружия. Прежде всего — оборонительное оружие, потому что они испытывают очень, очень сильный удар.

Спикер Пентагона Шон Парнелл также прокомментировал возобновление поставок:

По указанию президента Трампа Министерство обороны посылает Украине дополнительное оборонное оружие, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением крепкого мира и прекращением убийств.

— Наша система оценки военных поставок президентом США по всему миру остается в силе и является непременной частью наших оборонных приоритетов Америка, — добавил представитель ведомства.

Эти заявления президента и Пентагона прозвучали после того, как появились новости, что администрация Трампа приостанавливает поставки некоторых видов оружия в Украину, в частности, ракеты ПВО.

Заметим, что украинская сторона официально не подтверждала прекращение поставок. На прошлой неделе президент Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, который лидер США назвал “очень хорошим”.

На вопрос об оружии он сказал, что США помогали им и будут продолжать помогать. Также он допустил возможность поставок Украине систем Patriot.

Мы также сообщали, что Европа пытается убедить США продавать оружие Украине.

