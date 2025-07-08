Для тебе Новини

“Повинні захистити себе”: Трамп обіцяє відновити постачання зброї Україні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Липня 2025, 08:40
“Повинні захистити себе”: Трамп обіцяє відновити постачання зброї Україні
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь