“Повинні захистити себе”: Трамп обіцяє відновити постачання зброї Україні

Після раптового призупинення постачань зброї Україні президент Дональд Трамп заявив, що таки планує надіслати додаткову оборонну допомогу. Про це він сказав перед вечерею з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає CNN.

— Ми збираємося надіслати ще трохи зброї. Ми повинні — вони повинні бути здатні захистити себе, — заявив лідер США.

Трамп обіцяє відновити постачання зброї Україні

За його словами, Україна зазнає дуже сильних ударів, через що і планують відновити постачання зброї:

— Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все — оборонну зброю, бо вони зазнають дуже, дуже сильного удару.

Речник Пентагону Шон Парнелл також прокоментував відновлення постачань:

За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств.

— Наша система оцінки військових постачання президентом США по всьому світу залишається чинною та є неодмінною частиною наших оборонних пріоритетів Америка понад усе, — додав представник відомства.

Ці заяви президента і Пентагона пролунали після того, як з’явилися новини, що адміністрація Трампа призупиняє постачання деяких видів зброї до України, зокрема ракети ППО.

Зауважимо, що українська сторона офіційно не підтверджувала припинення постачань. Минулого тижня президент Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, яку лідер США назвав “дуже хорошою”.

На питання щодо зброї він сказав, що США допомагали їм і будуть продовжувати допомагати. Також він припустив можливість постачання Україні систем Patriot.

Ми також повідомляли, що Європа намагається переконати США продавати Україні зброю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.