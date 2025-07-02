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США зупинили постачання зброї та ракет до ППО Україні — що відомо

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Липня 2025, 08:33
білий дім зброя
Фото Facebook, Unsplash

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