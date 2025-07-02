США зупинили постачання зброї та ракет до ППО Україні — що відомо

Доки Україна бореться у війні проти Росії, ми потребуємо матеріальної та збройної підтримки з боку партнерів та друзів. Після переобрання Трампа США перестали бути стабільними щодо України, а сам президент США обтічно відповідав щодо можливості продовження постачання американської зброї Києву.

2 липня стало відомо, що США призупиняє поставку зброї до України. Це спричинено, як повідомляється, побоюваннями про вичерпання американських запасів.

Ми зібрали все, що відомо на цю мить, далі — у матеріалі на vikna.tv.

США зупиняє постачання зброї Україні

Міністр оборони Піт Гексет наказав призупинити постачання партії ракет та боєприпасів до України через занепокоєння щодо запасів американської армії. По це стало відомо зі статті видання NBC News, яке поспілкувалося з представниками оборонного відомства, Конгресу та ще низкою високопосадовців, чиї імена не називаються у статті.

Відомо, що раніше Гексет заявляв про перегляд американських арсеналів боєприпасів після років операцій на Близькому Сході та постачання Україні.

Тож необхідні Україні боєприпаси та ракети затримають, доки не проведуть остаточну оцінку.

Про те, що США припиняють постачання зброї Україні, згодом офіційно заявила прессекретарка Білого дому Анна Келлі в коментарі CBS News.

— Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною — просто запитайте в Ірану, — заявила Келлі.

Керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі також заявив, що Міністерство оборони США продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті покласти край цій трагічній війні.

Водночас Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Адміністрації, — додав він.

Білий дім не буде надавати Україні ракети до ППО і не тільки

З повідомлення кореспондента PBS News Ніка Шифріна стало відомо, про яку саме зброю йдеться. Зокрема, це:

ракети-перехоплювачі РАС-3 для ППО Patriot;

155-мм артилерійські снаряди;

ракети GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS;

протитанкові ракети Stinger;

авіаракети AIM-7 та Hellfire.

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