США остановили поставки оружия и ракет в ПВО Украине — что известно

Пока Украина борется в войне против России, мы нуждаемся в материальной и вооруженной поддержке со стороны партнеров и друзей. После переизбрания Трампа США перестали быть стабильными по отношению к Украине, а сам президент США отечно отвечал на возможность продолжения поставок американского оружия Киеву.

2 июля стало известно, что США приостанавливает поставку оружия в Украину. Это вызвано, как сообщается, опасениями об истощении американских запасов.

Собрали все, что известно на этот момент, далее в материале на vikna.tv.

США останавливает поставки оружия Украине

Министр обороны Пит Гексет приказал приостановить поставки партии ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу запасов американской армии. Это стало известно из статьи издания NBC News, которое пообщалось с представителями оборонного ведомства, Конгресса и еще рядом чиновников, чьи имена не называются в статье.

Известно, что ранее Гексет заявлял о пересмотре американских арсеналов боеприпасов после лет операций на Ближнем Востоке и снабжении Украины.

Необходимые Украине боеприпасы и ракеты задержат, пока не проведут окончательную оценку.

О том, что США прекращают поставки оружия Украине, впоследствии официально заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в комментарии CBS News.

— Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки превыше всего после осмотра Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной — просто спросите у Ирана, — заявила Келли.

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби также заявил, что Министерство обороны США продолжает предоставлять президенту надежные варианты продления военной помощи Украине, что соответствует его цели положить конец этой трагической войне.

В то же время, Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации, — добавил он.

Белый дом не будет предоставлять Украине ракеты в ПВО и не только

Из сообщения корреспондента PBS News Ника Шифрина стало известно, о каком именно оружии идет речь. В частности, это:

ракеты-перехватчики РАС-3 для ПВО Patriot;

155-мм артиллерийские снаряды;

ракеты GMLRS, предназначенные для систем M270 MLRS и HIMARS;

противотанковые ракеты Stinger;

авиаракеты AIM-7 и Hellfire.

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