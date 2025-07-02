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США остановили поставки оружия и ракет в ПВО Украине — что известно

Виктория Мельник, журналист сайта 02 июля 2025, 08:33
белый дом оружие
Фото Facebook, Unsplash

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