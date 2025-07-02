14 миллионов смертей в течение пяти лет: что ждет мир без денег USAID

В начале 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) испытало значительное сокращение. Однако врачи предупреждают: потенциальное расформирование организации может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование медицинского журнала The Lancet. Какие именно риски ожидают мир без USAID?

Как расформирование USAID повлияет на самые уязвимые категории

Еще в январе организация потеряла часть средств. По мнению действующего правительства США, это часть более широкого плана по устранению напрасных расходов.

Финансирование USAID сыграло немаловажную роль в улучшении глобального здравоохранения. В первую очередь это касалось стран с низким и средним уровнем дохода, например, государств Африки.

Авторы исследования утверждают, что за последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, предотвратили более 91 миллиона смертей в мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

Если сократить финансирование USAID на долгое время, то в сочетании с потенциальным расформированием агентства это может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году. 4,5 миллиона смертей в этом перечне — это дети до 5 лет.

США были одними из крупнейших в мире доноров гуманитарной помощи — не менее 38% всех взносов, зарегистрированных ООН, принадлежали Америке.

По данным правительства, в прошлом году Штаты выделили 61 миллиард долларов иностранной помощи, чуть более половины из которых насчитывалось через USAID.

— Наши оценки показывают, что если резкие сокращения финансирования, объявленные и внедренные в первой половине 2025 года, не будут отменены, к 2030 году может произойти большое количество смертей, которых можно было избежать, — говорят авторы исследования.

В марте государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что администрация Трампа отменила более 80% всех программ USAID после шестинедельного обзора.

Осталось немногим более 1000 программ, которые теперь, по словам Рубио, будут более эффективно администрироваться под руководством Госдепа.

Ранее в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) заявили, что в мире ежедневно будут фиксироваться 2000 новых случаев ВИЧ, а количество связанных с этой болезнью смертей увеличится в десять раз, если США не возобновит финансирование программ в рамках USAID.

К тому же, без средств от США в следующие четыре года от СПИДа может умереть еще 6,3 миллиона человек.

Напомним, что без средств USAID ВИЧ-инфицированные пациенты в Украине могут остаться без лекарств.

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