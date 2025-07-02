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14 миллионов смертей в течение пяти лет: что ждет мир без денег USAID

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июля 2025, 08:00
14 миллионов смертей в течение пяти лет: что ждет мир без денег USAID
Фото Unsplash

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