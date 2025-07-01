Ракет не буде? Європа сподівається переконати США продавати нам зброю

Вашингтон припиняє військову допомогу Україні — про це пише видання The Telegraph. На слуханнях у Конгресі міністр оборони США Піт Хегсет підтвердив, що адміністрація Трампа має “зовсім іншу думку” про війну в Україні, ніж адміністрація Джо Байдена.

Він заявив: “мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає інтересам обох сторін та нашої країни”. З огляду на те, що однією з тем слухань був військовий бюджет США на 2026 рік, це повідомлення не могло бути чіткішим.

США не даватиме зброю Україні? Яку позицію має країна

Боротьба з Росією стає проблемою Європи. Але чи готова Європа? І чи зможе вона забезпечити військові потреби України так, як це робили Сполучені Штати? У матеріалі WP йшлося, що Європа сподівається переконати США продавати Україні зброю.

Давно не йдеться про допомогу, нині тільки про продаж американської зброї. Крім усього, Європа до 2035 року має збільшити видатки на оборону, тим самим і допомогу Україні. Нині досі є чимало політичних сил, які вважають, що війна в Україні їх не стосується, каже німецький політолог Андреас Умланд.

Зараз Україна забезпечує військо самостійно лише на 50%. Ще 30% надає Європа і 20% — США. У питанні авіації та ППО Сполучені Штати забезпечують Україну на 70%.

Ракети NASAMS — американські, AIM-120 AMRAAM, ті самі ракети до F-16, ракети Sidewinder — теж використовуються, — перераховує авіаексперт Валерій Романенко.

Те саме стосується протишахедних комплексів Вампір, ЗРК Hawk. На деяку зброю Європа має аналоги і набагато ефективніші, однак європейці і самі зацікавлені у захисті. Німецька розвідка переконана, що протягом наступних семи років Росія вторгнеться у НАТО.

Німеччина зараз хоче підтримувати й інші європейські країни, і український ВПК, — каже Андреас Умланд.

Розбудовувати ВПК в Україні вкрай важко. Щойно росіяни помічають, що десь виготовляють дрони чи ракети — туди завдається удар. Питання постачання ракет Taurus досі відкрите. Більшість німців проти цього — це результат російської пропаганди.

Більшість німців зараз вважає, якщо ми будемо постачати цю зброю Україні, це втягне Німеччину у війну. І тоді Путін буде бомбити вже німецькі міста. Тому вони вважають, що краще не передавати.

Тож нині Європа продовжує сподіватися на те, що США дозволять Україні принаймні купувати у себе зброю.

