Для тебе Новини

Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: що обговорили лідери держав

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Червня 2025, 08:45
зеленський трамп
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь