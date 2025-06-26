Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: що обговорили лідери держав

На полях саміту НАТО в Гаазі президент Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Зокрема, під час розмови він наголосив, що замість тіл українських військових Росія віддавала тіла своїх бійців, деякі навіть із паспортами. Про це повідомляє онлайн-представництво глави держави.

Зустріч Зеленського і Трампа: про що говорили

Володимир Зеленський відзначив лідерство Дональда Трампа в спробах завершити війну в Україні та привести до справедливого і стійкого миру.

Президент запевнив, що Україна підтримує позицію США щодо припинення вогню. Проте додав, що Росія продовжує агресію та не робить жодних кроків у цьому напрямі.

Також лідери обговорили два раунди перемовин із російськими представниками в Стамбулі, після якого пройшло кілька раундів обмінів та повернення тіл загиблих. Зеленський акцентував, що Росія передала також тіла своїх військових замість українських.

Росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних, — сказав він.

Президент України розповів про ситуацію на фронті та збільшення кількості ударів по цивільній інфраструктурі. У зв’язку з цим обговорили кроки для посилення армії зброєю та захисту життя цивільних.

Трамп і Зеленський домовилися продовжити діалог щодо ППО із залученням європейських партнерів. Крім цього, вони говорили про співпрацю щодо спільного виробництва зброї та засобів РЕБ.

Щодо ситуації в Ірані, Зеленський зазначив, що обмеження можливостей Ірану співпрацювати з іншими режимами сприяє не лише безпеці на Близькому Сході, а й впливатиме на досягнення миру для України.

Що казав Трамп на саміті НАТО

Трамп зі свого боку зазначив, що мав “гарну зустріч із Зеленським та гарні зустрічі з багатьма іншими лідерами”. Він висловив надію, що матиме гарну зустріч і з Путіним. — Володимир Путін виявився складнішим. У мене є проблеми із Зеленським… І ця війна виявилася складнішою за інші, — цитує його BBC. Він визнав, що обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була радше “сарказмом”. І відповів заперечно на питання, чи говорив про умови припинення вогню із Зеленським.

Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим. Із зустрічі я виніс, що Зеленський хоче, щоб ця війна закінчилася. На підсумковій конференції він згадав про “сім тисяч молодих солдатів — українських та російських, — що загинули в Україні лише минулого тижня”. Також зазначив про атаки РФ на Київ та інші міста. Він не сказав чітко, хто саме несе відповідальність за обстріли українських міст. Проте висловив думку, що, можливо, у Путіна є територіальні амбіції за межами України. Так він відповів на запитання про те, чи вважає очільника Кремля ворогом і людиною, яка має такі амбіції. Обіцянки щодо допомоги для України грошима чи зброєю у Гаазі теж не лунали. — Подивимося, що станеться. Послухайте, президент Путін справді має завершити цю війну. Люди вмирають, — так він відповів на запитання, чи долучаться США до Європи й Канади у фінансуванні зброї для України. Нагадаємо, Зеленський і раніше заявляв, що росіяни повертають трупи своїх військових під виглядом українських.

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