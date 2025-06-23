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“Або мир, або війна”: США атакували ядерні об’єкти Ірану — як реагує світ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 11:15
“Або мир, або війна”: США атакували ядерні об’єкти Ірану — як реагує світ
Фото Unsplash

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