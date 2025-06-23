“Або мир, або війна”: США атакували ядерні об’єкти Ірану — як реагує світ

У п’ятницю, 20 червня, уряди низки країн ухвалили рішення про вивезення своїх дипломатів з території Ірану. Про евакуацію посадовців повідомили у Великій Британії, Німеччині та Ірландії. Деякі країни призупинили роботу своїх посольств.

За кілька днів, а саме 22 червня, США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану. За словами Дональда Трампа, атаки відбулися по трьох ключових об’єктах іранського режиму — у Фордо, Натанзі та Есфахані.

Цією атакою США прагнули знищити можливості зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є “головним спонсором тероризму у світі”.

Чи вдалося США ліквідувати ядерну небезпеку, що говорять про атаку в українську МЗС та як реагує Ізраїль — зібрали найважливіше.

Удари США по Ірану: що спонукало до обстрілів

В ніч за 21 на 22 червня США атакували ядерні об’єкти Тегерану. Трамп заявив, що це був винятковий військовий успіх:

— Сьогодні ввечері я можу заявити всьому світові, що ці удари мали вражаючий військовий успіх. Ключові ядерні об’єкти в Ірані повністю й остаточно знищені. Іран – той самий хуліган Близького Сходу — тепер повинен піти шляхом миру, — написав він в соцмережі TruthSocial.

Президент США застеріг Іран та заявив: якщо держава не спрямує свої дії до миру, майбутні удари будуть набагато потужнішими.

Протягом 40 років Іран вигукував: “Смерть Америці! Смерть Ізраїлю!”. Вони вбивали наших людей, відривали їм руки й ноги за допомогою придорожніх бомб — це було їхньою спеціалізацією.

За його словами, США втратили понад тисячу своїх людей, а сотні тисяч інших загинули в результаті дії Ірану на Близькому Сході. Трамп також подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, зазначивши, що вони працювали як одна команда.

— Буде або мир, або війна. Ця ніч видалася найважчою й, мабуть, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми вдаримо по інших цілях — із максимальною швидкістю, точністю й умінням. Більшість із цих цілей можна буде вивести з ладу за лічені хвилини.

Реакція Ірану

Після ударів США уряд Ірану схвалив рішення закрити Ормузьку протоку, повідомляє Telegraph. Остаточне рішення ухвалить Рада національної безпеки.

Командир Корпусу вартових Ісламської революції Есмаїл Косарі заявив, що закриття судноплавного шляху стоїть на порядку денному.

Ормузька протока — ключовий судноплавний шлях, через який іде 20% світових поставок нафти й газу. Від цього шляху залежать основні гравці з видобутку нафти, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ.

Якщо це станеться, то ціни на нафту збільшаться через порушення логістичних шляхів. Це також тимчасово обмежить можливість виходу американських військових кораблів з Перської затоки.

Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю FOX News закликав утриматися від будь-яких негативних рішень. Він запевнив, що про зміну режиму в Ірані не йдеться, лиш про знищення ядерних об’єктів.

— Що буде далі, залежить від їхніх дій. Вони хочуть переговорів? Ми готові до переговорів. Вони хочуть хитрувати й робити небезпечні речі? У нас є відповіді.

Щодо перекриття затоки, він додав, що це буде катастрофічною помилкою — “фактично економічним самогубством для країни”.

Що сказали в Ізраїлі про удари по Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення президента Трампа завдати удару по ядерних об’єктах Ірану увійде в історію.

— Вітаю, президенте Трамп, ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об’єктах Ірану з використанням страхітливої й праведної могутності Сполучених Штатів змінить історію.

Він певен, що ця атака перевершила всі очікування, та зробила те, на що не здатна жодна інша країна.

Історія запам’ятає, що президент Трамп діяв, щоб не дозволити найнебезпечнішій терористичній державі світу отримати найнебезпечнішу зброю.

Згодом Нетаньяху додав, що США завдали об’єктам у Фордо значної шкоди, однак масштаб збитків ще доведеться визначити.

— Ми проаналізуємо ситуацію. І в будь-якому разі забезпечимо, щоб від цих ядерних об’єктів не походила загроза, — цитує його CNN.

Як відреагували в МЗС України

Міністерство закордонних справ України схвалило удари США, зазначивши, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, щоб уникнути небезпеки для Близького Сходу та інших країн.

Там згадали, що спроби мирного врегулювання тривали роками, але не були результативними. МЗС нагадує, що Іран є співучасником злочинних дій РФ проти України. Чинний режим надає військову допомогу Росії, яку використовують для вбивства цивільних.

Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об’єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

Український дипломатичний корпус впевнений у потребі гідного та вільного життя іранського народу, який заслуговує на життя у мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами.

— Переконані, що саме рішуча політика “миру завдяки силі”, яка вже зараз позбавляє іранський режим засобів терору та дестабілізації регіону, здатна зміцнити міжнародний мир і безпеку не лише на Близькому Сході, але і в Європі.

Нагадаємо, раніше МЗС закликало громадян України негайно залишити територію Ірану та Ізраїлю.

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