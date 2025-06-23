“Или мир или война”: США атаковали ядерные объекты Ирана — как реагирует мир

В пятницу, 20 июня, правительства ряда стран приняли решение о вывозе своих дипломатов с территории Ирана. Об эвакуации чиновников сообщили в Великобритании, Германии и Ирландии. Некоторые страны приостановили работу своих посольств.

Через несколько дней, а именно 22 июня, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. По словам Дональда Трампа, атаки произошли по трем ключевым объектам иранского режима — в Фордо, Натанге и Эсфахани.

Этой атакой США стремились уничтожить возможности по обогащению ядерных материалов в Иране и устранению ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире.

Удалось ли США ликвидировать ядерную опасность, что говорят об атаке в украинский МИД и как реагирует Израиль — собрали самое важное.

Удары США по Ирану: что побуждало к обстрелам

В ночь с 21 на 22 июня США атаковали ядерные объекты Тегерана. Трамп заявил, что это был исключительный военный успех:

— Сегодня вечером я могу заявить всему миру, что эти удары имели поразительный военный успех. Ключевые ядерные объекты в Иране полностью и окончательно уничтожены. Иран — тот самый хулиган Ближнего Востока — теперь должен пойти по пути мира, — написал он в соцсети TruthSocial.

Президент США предостерег Иран и заявил: если государство не направит свои действия в мир, будущие удары будут намного мощнее.

В течение 40 лет Иран восклицал: “Смерть Америке! Смерть Израиля!” Они убивали наших людей, отрывали им руки и ноги с помощью придорожных бомб — это было их специализацией.

По его словам, США потеряли более тысячи своих людей, а сотни тысяч других погибли в результате действия Ирана на Ближнем Востоке. Трамп также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что они работали как одна команда.

— Будет или мир, или война. Эта ночь показалась самой тяжелой и, пожалуй, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы ударим по другим целям с максимальной скоростью, точностью и умением. Большинство из этих целей можно будет вывести из строя в считанные минуты.

Реакция Ирана

После ударов США правительство Ирана одобрило решение закрыть Ормузский пролив, сообщает Telegraph. Окончательное решение примет Совет национальной безопасности.

Командир Корпуса стражей Исламской революции Эсмаил Косари заявил, что закрытие судоходного пути стоит в повестке дня.

Ормузский пролив — ключевой судоходный путь, через который идет 20% мировых поставок нефти и газа. От этого пути зависят основные игроки по добыче нефти, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Если это произойдет, то цены на нефть увеличатся из-за нарушения логистических путей. Это также временно ограничит возможность ухода американских военных кораблей из Персидского залива.

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью FOX News призвал воздержаться от каких-либо негативных решений. Он заверил, что об изменении режима в Иране речь не идет, только об уничтожении ядерных объектов.

— Что будет дальше, зависит от их действий. Они хотят переговоры? Мы готовы к переговорам. Они хотят хитрить и делать опасные вещи? У нас есть ответы.

Относительно перекрытия залива он добавил, что это будет катастрофической ошибкой — “фактически экономическим самоубийством для страны”.

Что сказали в Израиле об ударах по Ирану

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение президента Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана войдет в историю.

— Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающего и праведного могущества Соединенных Штатов изменит историю.

Он уверен, что эта атака превзошла все ожидания и сделала то, на что не способна ни одна другая страна.

История запомнит, что президент Трамп действовал, чтобы не позволить самому опасному террористическому государству мира получить самое опасное оружие.

Затем Нетаньяху добавил, что США нанесли объектам у Фордо значительный ущерб, однако масштаб ущерба еще предстоит определить.

— Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не исходила угроза, — цитирует его CNN.

Как отреагировали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины одобрило удары США, отметив, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы избежать опасности для Ближнего Востока и других стран.

Там упомянули, что попытки мирного урегулирования продолжались годами, но не являлись результативными. МИД напоминает, что Иран является соучастником преступных действий РФ против Украины. Действующий режим оказывает военную помощь России, используемой для убийства гражданских.

Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Украинский дипломатический корпус уверен в необходимости достойной и свободной жизни иранского народа, который заслуживает жизни в мире и понимания как с Израилем, так и со всеми другими народами.

— Убеждены, что именно решительная политика мира благодаря силе, которая уже сейчас лишает иранский режим средств террора и дестабилизации региона, способна укрепить международный мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

Напомним, ранее МИД призвал граждан Украины немедленно покинуть территорию Ирана и Израиля.

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