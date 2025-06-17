Немедленно покинуть Израиль и Иран: МИД Украины дает четкие инструкции по эвакуации

В связи со значительным ухудшением ситуации безопасности на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует всем своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Израиля и Ирана.

Что делать украинцам в Израиле: подробные рекомендации Посольства

Посольство Украины в Государстве Израиль обращается к тебе с неотложной информацией и конкретными рекомендациями по действиям в условиях осложненной ситуации безопасности.

Твои первоочередные действия:

Следи за официальными сообщениями: загрузи приложение Home Front Command (Командование тыла Израиля) или посетите их сайт. Там публикуются обновления ракетных угроз, расположения укрытий, зон опасности и разрешенного режима передвижения.

Там публикуются обновления ракетных угроз, расположения укрытий, зон опасности и разрешенного режима передвижения. Оставайся в безопасном месте: находись у укрытий и не подвергай себя риску.

Избегай поездок: не путешествуй без острой необходимости и избегай мест скопления людей — рынков, залов ожидания, вокзалов и т.д.

рынков, залов ожидания, вокзалов и т.д. Держи документы при себе: всегда имей при себе документы, удостоверяющие личность.

Организованная эвакуация: текущее состояние:

Посольство пока не осуществляет организованное собрание или сопровождение колонн автотранспорта, чтобы не подвергать тебя дополнительной опасности из-за ракетной угрозы.

Израильская сторона также установила ограничения на массовые меры из-за угроз ракетных обстрелов и отсутствия достаточного количества защищенных помещений вблизи пунктов пересечения границы.

Посольство ожидает от Израиля соответствующих условий безопасности для возможности организованного выезда.

Возможные маршруты выезда (по собственному усмотрению и риску):

Если ты срочно нуждаешься в выезде из Израиля и осознаешь связанный с этим риск, можешь воспользоваться следующими наземными маршрутами:

КПП Шейх Хуссейн (Jordan River Crossing) — автомобильный (есть специальный шаттл)

Открыто: Вс — Чт 08:00 — 14:00, Пт — Сб 08:00 — 14:00

Как добраться: автобус до Бейт-Шеана → шаттл до КПП.

КПП Эйлат – Таба (Израиль – Египет) — пешеходный

Информация: ссылка

Открыто: Вс–Чт 24/7, Пт–Сб 24/7

Как добраться: автобус до Эйлата → такси до КПП.

Важные замечания:

При въезде в Египет на границе взимается сбор за оформление въездной визы.

Виза в Иорданию: рекомендуется оформить электронную визу (eVisa) заранее (https://eservices.moi.gov.jo). Визу можно оформить по прибытии, но это может занять дополнительное время.

ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно проверяй графики работы КПП по телефону пограничной службы Израиля (Магав) +972 03-6975540 или по электронной почте pniot@mod.gov.il.

Информация об оплате сбора за пользование израильскими пунктами пересечения границы.

Расписание автобусов и заказ билетов.

Потенциальные риски:

Переходы расположены в южных и восточных приграничных зонах, где возможна повышенная опасность и тяжелые климатические условия.

В зоне переходов возможны обстрелы, пробки, а также закрытия без предупреждения.

Посольство не может гарантировать успешный переход в условиях действующего в Израиле режима чрезвычайной ситуации и постоянной ракетной угрозы.

Рекомендации для украинцев в Иране

Посольство Украины в Исламской Республике Иран также советует гражданам, намеренным покинуть территорию страны, строить собственные маршруты через определенные пункты пересечения границы, например, с Арменией (Нордуз/Агарак) или Турцией (Базарган/Сероу).

Необходимые документы:

Действующий загранпаспорт гражданина Украины.

Документы на детей (свидетельства о рождении, разрешение на выезд – при необходимости).

Другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие украинское гражданство.

Важные контакты для граждан Украины

Посольства Украины в Тель-Авиве и Тегеране активно формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации.

Для украинцев в Израиле:

Регистрация: если ты еще не заполнил анкету, просим это сделать по ссылке: https://forms.gle/L8JYzrVat8pu2fwx6. Это позволит Посольству поддерживать связь.

Специальный резервный электронный адрес (для эвакуации): embassyukraineisrael@gmail.com

Телефон (только в случае чрезвычайной ситуации и угрозы жизни): +972 54 667 67 82 (доступен в Telegram/Viber). Внимание: линии Посольства перегружены, поэтому лучше коммуникировать по электронной почте.

Для украинцев в Иране:

Горячая линия: +98 9128 436 681

Email: cons_tehran@mfa.gov.ua

Телефоны для обращений по эвакуации: +989128436681, +982122397195, +982122722658, +982126428100.

Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38-044-238-15-88 или электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Украинские дипломаты призывают всех граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных органов власти и действовать ответственно.

Информация о любых изменениях ситуации или открытии дополнительных маршрутов будет обновляться оперативно.

Нарастание напряженности: хроника событий

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после серии взаимных ударов между Израилем и Ираном:

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по Тегерану и его окрестностям, а также по другим иранским городам.

Израильская сторона назвала эти действия превентивными, направленными на подрыв ядерной программы Ирана и военных объектов.

По сообщениям, в результате этих ударов погибли высокопоставленные иранские военные, в частности главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, а также шесть учёных-ядерщиков.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран к заключению ядерной сделки. Однако Иран заявил, что переговоры с США потеряли смысл после израильских ударов.

В ночь на 14 июня Иран нанёс несколько ударов баллистическими ракетами по территории Израиля, что привело к гибели по меньшей мере двух человек и ранению более 50.

Следующей ночью, 15 июня, Иран совершил очередной ракетный удар по Израилю. Эта атака унесла жизни трёх человек, ранила более 200, а около 35 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

На фоне этих событий 15 июня Посольство Украины в Израиле выразило надежду, что западный мир объединится, чтобы положить конец “террористической политике оси зла”.

Над городом Кум в Иране подняли красный флаг: что это значит, читай по ссылке.

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