Негайно покинути Ізраїль та Іран: МЗС України дає чіткі інструкції щодо евакуації

У зв’язку зі значним погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує всім своїм громадянам якнайшвидше покинути територію Ізраїлю та Ірану.

Що робити українцям в Ізраїлі: детальні рекомендації Посольства

Посольство України в Державі Ізраїль звертається до тебе з нагальною інформацією та конкретними рекомендаціями щодо дій в умовах ускладненої безпекової ситуації.

Твої першочергові дії:

Слідкуй за офіційними повідомленнями: завантаж застосунок Home Front Command (Командування тилу Ізраїлю) або відвідай їхній сайт. Там публікуються оновлення щодо ракетних загроз, розташування укриттів, зон небезпеки та дозволеного режиму пересування.

Залишайся в безпечному місці: перебувай біля укриттів і не піддавай себе ризику.

Уникай поїздок: не подорожуй без гострої потреби та уникай місць скупчення людей – ринків, залів очікування, вокзалів тощо.

Тримай документи при собі: завжди май при собі документи, що посвідчують особу.

Організована евакуація: поточний стан:

Посольство наразі не здійснює організованих зборів чи супроводу колон автотранспорту, щоб не наражати тебе на додаткову небезпеку через ракетну загрозу.

Ізраїльська сторона також встановила обмеження на масові заходи через загрози ракетного обстрілу та відсутність достатньої кількості захищених приміщень поблизу пунктів перетину кордону.

Посольство очікує від Ізраїлю відповідних безпекових умов для можливості організованого виїзду.

Можливі маршрути виїзду (на власний розсуд та ризик):

Якщо ти терміново потребуєш виїзду з Ізраїлю та усвідомлюєш пов’язаний із цим ризик, можеш скористатися такими наземними маршрутами:

КПП Шейх Хуссейн (Jordan River Crossing) – автомобільний (є спеціальний шатл)

Відкрито: Нд–Чт 08:00–14:00, Пт–Сб 08:00–14:00

Як дістатися: автобус до Бейт-Шеану → шатл до КПП.

КПП Ейлат – Таба (Ізраїль – Єгипет) – пішохідний

Інформація:

Відкрито: Нд–Чт 24/7, Пт–Сб 24/7

Як дістатися: автобус до Ейлату → таксі до КПП.

Важливі зауваження:

При в’їзді до Єгипту на кордоні стягується збір за оформлення в’їзної візи.

Віза до Йорданії: рекомендується оформити електронну візу (eVisa) заздалегідь (https://eservices.moi.gov.jo). Візу також можна оформити по прибутті, але це може зайняти додатковий час.

ОБОВ’ЯЗКОВО попередньо перевіряй графіки роботи КПП за телефоном прикордонної служби Ізраїлю (Магав) +972 03-6975540 або електронною поштою pniot@mod.gov.il.

Інформація щодо оплати збору за користування ізраїльськими пунктами перетину кордону.

Розклад автобусів та замовлення квитків.

Потенційні ризики:

Переходи розташовані у південних та східних прикордонних зонах, де можлива підвищена небезпека та важкі кліматичні умови.

У зоні переходів можливі обстріли, затори, а також закриття без попередження.

Посольство не може гарантувати успішний перехід в умовах діючого в Ізраїлі режиму надзвичайної ситуації та постійної ракетної загрози.

Рекомендації для українців в Ірані

Посольство України в Ісламській Республіці Іран також радить громадянам, які мають намір залишити територію країни, будувати власні маршрути через визначені пункти перетину кордону, наприклад, з Вірменією (Нордуз/Агарак) або Туреччиною (Базарган/Сероу).

Необхідні документи:

Діючий закордонний паспорт громадянина України.

Документи на дітей (свідоцтва про народження, дозвіл на виїзд — за потреби).

Інші документи, що посвідчують особу та підтверджують українське громадянство.

Важливі контакти для громадян України

Посольства України в Тель-Авіві та Тегерані активно формують евакуаційні списки та опрацьовують варіанти евакуації.

Для українців в Ізраїлі:

Реєстрація: якщо ти досі не заповнив анкету, Це дозволить Посольству підтримувати зв’язок.

Спеціальна резервна електронна адреса для питань евакуації): embassyukraineisrael@gmail.com

Телефон (тільки у випадку надзвичайної ситуації та загрози життю): +972 54 667 67 82 (доступний у Telegram / Viber). Увага: лінії Посольства перевантажені, тому краще комунікувати електронною поштою.

Для українців в Ірані:

Гаряча лінія: +98 9128 436 681

Email: cons_tehran@mfa.gov.ua

Телефони для звернень щодо евакуації: +989128436681, +982122397195, +982122722658, +982126428100.

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38-044-238-15-88, або електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Українські дипломати закликають усіх громадян зберігати спокій, дотримуватися вказівок місцевих органів влади та діяти відповідально.

Інформація про будь-які зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів буде оновлюватися оперативно.

Наростання напруженості: хроніка подій

Останні дні ознаменувалися різкою ескалацією конфлікту, який ставить під загрозу життя мирних жителів.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася після серії взаємних ударів між Ізраїлем та Іраном:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по Тегерану та його околицях, а також по інших іранських містах.

Ізраїль назвав ці дії превентивними, спрямованими на підрив ядерної програми Ірану та військових об’єктів.

За повідомленнями, внаслідок цих ударів загинули високопоставлені іранські військові, зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі, а також шість вчених-ядерників.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран до ядерної угоди. Однак Іран заявив, що переговори зі США втратили сенс після ізраїльських ударів.

У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів балістичними ракетами по території Ізраїлю, що призвело до загибелі щонайменше двох людей і поранення понад 50.

Наступної ночі, 15 червня, Іран здійснив черговий ракетний удар по Ізраїлю. Ця атака забрала життя трьох осіб, поранила понад 200, а близько 35 людей досі вважаються зниклими безвісти.

На тлі цих подій 15 червня Посольство України в Ізраїлі висловило сподівання, що західний світ об’єднається, аби покласти край “терористичній політиці осі зла”.

Над містом Кум в Ірані здійняли червоний прапор: що це означає, читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.