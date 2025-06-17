Для тебе Новини

Негайно покинути Ізраїль та Іран: МЗС України дає чіткі інструкції щодо евакуації

Марія Дзюба, редакторка сайту 17 Червня 2025, 19:17
Негайно покинути Ізраїль та Іран: МЗС України дає чіткі інструкції щодо евакуації
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь