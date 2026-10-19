Рух дронів і ракет: у застосунку Повітряна тривога запустили нову функцію

У застосунку Повітряна тривога запустили нову функцію, яка показує орієнтовний рух російських безпілотників і ракет. Користувачі можуть переглядати напрямки переміщення повітряних цілей і зони підвищеної небезпеки. Водночас карта не відображає точного місця перебування цілей у реальному часі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Деталі роботи нової функції також оприлюднило Міністерство оборони України.

Рух дронів: як працює карта в застосунку Повітряна тривога

Нове оновлення дає змогу побачити приблизне розташування повітряних цілей і напрямок їхнього руху. На карті можуть відображатися крилаті ракети, безпілотники типу Шахед і Бандеролі.

Для зручності користувачі можуть змінювати масштаб карти, вмикати сітку з квадратами розміром 10 на 10 км і переглядати теплову карту Підвищена небезпека. Ці інструменти допомагають краще орієнтуватися в загальній картині повітряних загроз.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під час російських атак важливо оперативно отримувати перевірену інформацію, щоб не витрачати дорогоцінний час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

Нову функцію створили спільно Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ та українські ІТ-компанії. Міноборони організувало передавання даних від Повітряних сил до застосунку.

Ракети: чи показує карта точне місце перебування цілей

Попри нову можливість, карта не дає змоги відстежувати ракети й дрони з точністю до координат у реальному часі. Дані можуть відображатися із затримкою, тому побачені позначки не варто сприймати як повну інформацію про повітряну обстановку.

Крім того, на карті показують не всі загрози. Зокрема, вона не відображає балістичні ракети та повітряні цілі, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год.

У Міністерстві оборони пояснили, що інформацію від Повітряних сил передають захищеними каналами зв’язку. Перед надходженням до застосунку дані проходять попередню безпекову обробку. Користувачам передають тип загрози та географічну зону, де її зафіксували, без чутливих військових відомостей.

Важливо також пам’ятати: якщо на карті немає позначок, це не означає, що загрози відсутні. А зникнення цілі з екрана не свідчить про завершення небезпеки.

Повітряна тривога: що робити, якщо на карті з’явилися дрони або ракети

Нова карта має інформаційний характер і не замінює офіційних сигналів оповіщення. Якщо у твоєму регіоні оголосили повітряну тривогу, необхідно одразу пройти до найближчого укриття, не чекаючи появи позначок на карті.

Стежити за рухом повітряних цілей можна вже в безпечному місці. Залишатися в укритті потрібно до офіційного відбою тривоги, навіть якщо позначки з карти зникли.

Карта доступна в застосунку Повітряна тривога та на офіційній карті повітряних тривог України. Оновлювати застосунок для користування новою функцією не потрібно.

Нагадаємо на Черкащині вже діє нова система оповіщення про повітряні тривоги.

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