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Рух дронів і ракет: у застосунку Повітряна тривога запустили нову функцію

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 12:00 3 хв.
Ракети та дрони: у застосунку Повітряна тривога запустили нову функцію
Фото Міністерство оборони України

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