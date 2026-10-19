Стиль життя Садівництво та город

Драцена: догляд у домашніх умовах та правила обрізки

Анна Голішевська, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 12:30 3 хв.
драцена догляд
Фото Unsplash

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