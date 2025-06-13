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Червоний прапор над Іраном: що він означає та до чого готується світ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Червня 2025, 15:00
що означає червоний прапор в ірані
Фото Twitter

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