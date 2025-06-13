Червоний прапор над Іраном: що він означає та до чого готується світ

В Ірані здійняли червоний прапор над мечеттю Джамкаран у місті Кум. Цей факт вже зацікавив багатьох людей по всьому світу.

Що означає червоний прапор в Ірані, розповідаємо далі у матеріалі.

Червоний прапор в Ірані: що означає

Над мечеттю Джамкаран у місті Кум підняли червоний прапор. Це напряму повʼязано із сьогоднішньою атакою Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану.

Завдяки операції ЦАХАЛ ліквідував представників військового керівництва Ірану. Зокрема, загинув головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі.

У відповідь сотні протестувальників зібралися біля мечеті, скандуючи антиізраїльські гасла та розмахуючи іранськими прапорами.

Місто Кум, розташоване приблизно за 140 км на південь від Тегерана, є одним із найсвященніших місць Ірану. Протестувальники вимагали рішучої та негайної відплати за напади.

Червоний прапор в Ірані означає несправедливу смерть та заклик до кривавої помсти.

У своїй заяві Верховний лідер Ірану Сайєд Алі Хаменеї пообіцяв суворе покарання Ізраїлю за атаку.

📹 اهتزار پرچم انتقام بر فراز مسجد جمکران پرچم سرخ «یالثارات الحسین» به نشانه خونخواهی بر گنبد فیروزه‌ای آستان مقدس مسجد جمکران به اهتزاز در آمد و مردم خواستار انتقام سخت از رژیم صهیونیستی شدند#اسرائیل_سقطت pic.twitter.com/hRgTxVb4ep — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025

Раніше ми розповідали тобі про літак Судного дня, який вилетів з Ізраїля: що він означає, читай за посиланням.

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