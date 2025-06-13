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Літак Судного дня — у небі: особливості борту і що означає виліт

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 13 Червня 2025, 11:45
літак судного дня ізраїль
Фото Getty Images

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