Літак Судного дня — у небі: особливості борту і що означає виліт

Сьогодні уночі, 13 червня, протистояння Ізраїлю та Ірану продовжилося. Ізраїль атакував Іран та його ядерні обʼєкти. Йдеться, що вдалося ліквідувати обʼєкти в Тегерані, Натанзі, Хоррамабаді, Хамедані та Параншахрі.

Вранці 13 червня у небі, за інформацією Flightradar, літав ізраїльський літак Судного дня на борту з прем’єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. Він кружляв 40 хвилин над Середземним морем. Нагадаємо, що повітряний простір для цивільної авіації між Ізраїлем та Іраном закрито.

Чимало людей дивуються назві — літак Судного дня. Розповідаємо більше про символіку, що це за літак і для якої цілі він використовується.

Літак Судного дня в Ізраїлю: що це таке

Літак Судного дня (doomsday plane) є урядовим літаком. Це Boeing E-4B. Він є повітряним командним пунктом. Такі борти називають літаками судного дня або кінця світу.

Зазвичай їхнє призначення — перевозити президентів, прем’єр-міністрів та інших високих посадових осіб у випадки початку ядерної війни, руйнування наземних командних пунктів чи іншої небезпеки. Такі літаки часто називають апокаліптичними.

У повітрі Boeing E-4B може перебувати тиждень, за умови дозаправлення у повітрі. Увесь борт захищений від ядерного вибуху. Один літак може підняти у повітря 100 людей.

Літак готовий до вильоту впродовж кількох хвилин. Під час закордонних поїздок президентів США літак Судного дня супроводжує його разом з ад’ютантом з “ядерною валізкою”. Це потрібно для того, аби у разі загибелі президента відразу передати командування країною іншому високопосадовцю.

Літак проектували для перевезення очільника Пентагону та Об’єднаного комітету начальників штабів у ядерну загрозу.

Характеристики Boeing E-4B

Виготовляє такі літаки американська корпорація Boeing. Перший політ відбувся у 1973 році. На озброєння/експлуатацію літаки почали приймати рік потому, у 1974-му.

Усього відомо про чотири таких літаки. На момент виходу кожен коштував приблизно по $223 мільйони. Усі літаки Судного дня стоять на озброєнні Сполучених Штатів Америки.

швидкість: 602 миль/год (968 км/год);

дальність: 6 200 морських миль (11 482 км);

екіпаж: до 112 людей на борту загалом.

Основна палуба має шість зон: робоча зона командування, конференц-зала, кімната для брифінгів, зона оперативної групи, зона зв’язку та відпочинку. З літака можна керувати військами, виконувати екстрені накази, координуватися з іншою владою на землі.

Про Boeing E-4B також потрібно знати, що він має захист не тільки від ядерної загрози, а й теплового, акустичного впливу. Він має модернізовану систему кондиціонування повітря, удосконалену систему супутникового зв’язку.

На початку 2030-х років літаки Судного дня планують зняти з експлуатації та замінити їх новими.

Що означає виліт літака Судного дня

Зазвичай виліт літаків Судного дня є приводом для занепокоєння. Таким способом Ізраїль може показувати Ірану та іншим країнам світу, що готовий до війни та продовження ескалації.

Ізраїль, ймовірно, демонструє підвищену військову готовність та підтримку з боку США. Загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном вже мало негативні наслідки — зокрема зростання вартості нафти, яке є невигідним і для України.

Також конфлікт між Ізраїлем та Іраном переключить увагу США з України.

Раніше ми розповідали, чи має Ізраїль ядерну зброю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.