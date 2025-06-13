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Самолет Судного дня — в небе: особенности борта и что значит вылет

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 июня 2025, 11:45
самолет судного дня израиль
Фото Getty Images

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