Самолет Судного дня — в небе: особенности борта и что значит вылет

Сегодня ночью, 13 июня, противостояние Израиля и Ирана продолжилось. Израиль атаковал Иран и его ядерные объекты. Удалось ликвидировать объекты в Тегеране, Натанге, Хоррамабаде, Хамедане и Параншахри.

Утром 13 июня в небе, по информации Flightradar, летал израильский самолет Судного дня на борту с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Он кружил 40 минут над Средиземным морем. Напомним, что воздушное пространство для гражданской авиации между Израилем и Ираном закрыто.

Многие удивляются названию — самолет Судного дня. Рассказываем больше о символике, что это за самолет и для какой цели он используется.

Самолет Судного дня в Израиле: что это такое

Самолет Судного дня (doomsday plane) является правительственным самолетом. Это Boeing E-4B. Он представляет собой воздушный командный пункт. Такие борта называют самолетами судного дня или конца света.

Обычно их назначение перевозить президентов, премьер-министров и других высоких должностных лиц на случаи начала ядерной войны, разрушения наземных командных пунктов или другой опасности. Такие самолеты часто называют апокалиптическими.

В воздухе Boeing E-4B может находиться неделю при условии дозаправки в воздухе. Весь борт защищен от ядерного взрыва. Один самолет может поднять в воздух 100 человек.

Самолет готов к вылету в течение нескольких минут. Во время заграничных поездок президентов США самолет Судного дня сопровождает его вместе с адъютантом с “ядерным чемоданом”. Это нужно для того, чтобы в случае гибели президента сразу передать командование страной другому должностному лицу.

Самолет проектировали для перевозки главы Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов в ядерную угрозу.

Характеристики Boeing E-4B

Производит такие самолеты американская корпорация Boeing. Первый полет состоялся в 1973 году. На вооружение/эксплуатацию самолеты начали принимать год спустя, в 1974-м.

Всего известно о четырех таких самолетах. На момент выхода каждый стоил примерно по $223 миллиона. Все самолеты Судного дня находятся на вооружении Соединенных Штатов Америки.

скорость: 602 миль/час (968 км/ч);

дальность: 6200 морских миль (11482 км);

экипаж: до 112 человек на борту всего.

Основная палуба имеет шесть зон: рабочая зона командования, конференц-зал, комната для брифингов, зона оперативной группы, зона связи и отдыха. С самолета можно управлять войсками, выполнять экстренные приказы, координироваться с другими властями на земле.

О Boeing E-4B также следует знать, что он имеет защиту не только от ядерной угрозы, но и теплового, акустического воздействия. У него модернизированная система кондиционирования воздуха, усовершенствованная система спутниковой связи.

В начале 2030-х годов самолеты Судного дня планируют снять с эксплуатации и заменить их новыми.

Что означает вылет самолета Судного дня

Обычно вылет самолетов Судного дня является поводом для беспокойства. Таким способом Израиль может показывать Ирану и другим странам мира, что готов к войне и продолжению эскалации.

Израиль, вероятно, демонстрирует повышенную военную готовность и поддержку США. Обострение ситуации между Израилем и Ираном уже имело негативные последствия — в частности рост стоимости нефти, который невыгоден и для Украины.

Также конфликт между Израилем и Ираном переключит внимание США с Украины.

Ранее мы рассказывали, есть ли у Израиля ядерное оружие.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.