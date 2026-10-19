Victoria’s Secret Fashion Show 2026: интересные моменты шоу и самые эффектные образы

В Лос-Анджелес после 19-летнего перерыва вернулось яркое Victoria’s Secret Fashion Show, во время которого всемирно известные ангелы Victoria’s Secret показали новую коллекцию белья и домашней одежды американского бренда.

Рассказываем, как прошло шоу Виктория Сикрет 2026 и показываем самые яркие образы моделей.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: чем был интересен этот показ

Новое шоу Victoria’s Secret в очередной раз поразило зрителей своим масштабом. Грандиозное событие модного мира вернулось в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Последний раз этот солнечный город принимал ангелов Victoria’s Secret еще в 2007 году.

Открыла модный показ супермодель Белла Хадид. Это уже ее четвертый выход на шоу Виктория Сикрет, который она начала в нежном цветочном ансамбле — зеленом бюстгальтере с бисером, салатовой мини-юбке и с классическими крыльями.

Ее второй образ существенно отличался, потому что на смену яркой теплой палитре пришла холодная монохромность — Белла вышла к зрителям в белом белье и полупрозрачной сорочке.

Не менее ярко представила бренд и предпринимательница и участница телешоу Семейство Кардашьян Кайли Дженнер. Инфлюэнсер дебютировала на показе в роскошном образе с историей — бюстгальтере Fantasy Bra. До Кайли этот невероятный бра уже показывали на подиуме супермодели Клаудия Шиффер, Алессандра Амбросио, Адриана Лима и Эльза Госк.

В этом году модель бюстгальтера разработал дизайнер ювелирных изделий Джейкоб Арабо из Jacob & Co. Как сообщает Harpers Bazaar, бра стоимостью в $50 млн полностью изготовлен ​​из драгоценных металлов и камней, а также покрыт мерцающими кристаллами.

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На Victoria’s Secret Fashion Show уже во второй раз появилась 29-летняя модель Эбби Чемпион, которая замужем за актером Патриком Шварценеггером (сериал Белый лотос, 3 сезон) — сыном Арнольда Шварценеггера. В этом году Эбби прошлась по подиуму в черном белье, поверх которого она надела прозрачный золотистый топ.

Не менее эффектным стал выход вернувшейся на подиум венгерской модели Барбары Палвин через шесть недель после рождения дочери. Молодая мама сначала вышла в розовой полупрозрачной рубашке, а после — в блестяще-снежном корсете с изящными крыльями.

В нашем материале собрали для тебя одни из самых ярких образов Victoria’s Secret Fashion Show 2026, которые в этом году показали на подиуме всемирно известные ангелы Виктория Сикрет и новые лица бренда.

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