Стиль жизни Шоу-биз

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: интересные моменты шоу и самые эффектные образы

Марина Слизовская, редактор сайта 19 октября 2026, 19:00 3 мин.
victoria secret fashion show 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь