Victoria’s Secret Fashion Show 2025: возвращение Адрианы Лимы на сцену и выступление TWICE

Легендарное шоу Victoria’s Secret Fashion Show вернулось в 2025 году с новой силой, собрав тысячи зрителей и миллионы онлайн-зрителей.

Шоу подчеркнуло темы женственности, разнообразия, с акцентом на инклюзивность и возвращение к классическим элементам бренда, таким как фантазийные крылья и блестящие наряды.

Читай в материале, когда состоялось шоу, кто из ангелов был на сцене и какие лучшие образы события.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: где состоялось шоу и когда

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стартовало в 19:00 по восточному времени США (в 02:00 16 октября по киевскому времени). Мероприятие транслировалось в прямом эфире на платформах Prime Video, Amazon Live, а также в социальных сетях бренда — YouTube, TikTok и Instagram.

После завершения полная запись стала доступной на YouTube-канале Victoria’s Secret. Локация на которые произошло событие, а именно Бруклинский Navy Yard, добавила промышленный шарм к гламурному шоу, а розовая дорожка началась в 18:30, где звезды демонстрировали свои наряды.

Victoria’s Secret Fashion Show: участницы: модели и ангелы

Шоу собрало исключительный состав моделей, включая легендарных ангелов Victoria’s Secret и новых лиц. Среди подтвержденных участниц были:

Адриана Лима — вернувшаяся после перерыва легендарная бразильская модель.

Алессандра Амброзио — еще одна икона бренда.

Джиджи Хадид — современная звезда подиумов.

Белла Хадид — сестра Джиджи, известная своей харизмой, вернувшейся на сцену после преодоления болезни.

Эшли Грэм — адвокат бодипозитива, представительница plus-size.

Кэндис Свейнпоэл — южноафриканская красавица.

Лили Олдридж — ветеранка шоу.

Дутзен Крус – нидерландская модель.

Бехати Принслу — жена Адама Левина.

Анок Яйи, Алекс Консани, Палома Элсессер, Прешес Ли, Юми Ну — представительницы разнообразия форм и этносов.

Энджел Риз — звезда WNBA, которая дебютировала как первая профессиональная спортсменка на подиуме Victoria’s Secret.

Также принимали участие Джоан Смоллс, Дайане Содре, Имаан Хаммам, Эмелин Хоареау и другие. Шоу подчеркнуло инклюзивность, с моделями всех возрастов, размеров и происхождения, что стало ответом на критику прошлых лет.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: тематика шоу

Тематика Victoria’s Secret Fashion Show 2025 сосредоточилась на праздновании женской силы, гламура и фантазии. Модели дефилировали в роскошном белье, украшенном хрусталями, перьями и крыльями, что напоминало классические шоу бренда.

Элементы включали вдохновение от морских мотивов (например жемчужные крылья), футуристических дизайнов и повседневного гламура. По словам организаторов, это был возврат к корням с современным взглядом, где белье сочетается с высокой модой.

Victoria’s Secret Fashion Show: выступления звезд

Музыкальная часть шоу была исключительно женской. На сцене выступали:

Мисси Эллиотт (Missy Elliott) — легендарная реперка, зажигавшая сцену хип-хоп хитами.

Кароль Джи (KAROL G) — колумбийская певица, известная своей поп-музыкой.

Мэдисон Бир (Madison Beer) — американская поп-звезда с мощным вокалом.

TWICE — популярная группа K-pop из Южной Кореи, которая добавила энергии своими динамическими выступлениями.

Все эти артистки сопровождали дефиле, создавая особую атмосферу. Выступления были интегрированы с подиумом, где модели танцевали под музыку, делая шоу еще более зрелищным.

