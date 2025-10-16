Victoria’s Secret Fashion Show 2025: возвращение Адрианы Лимы на сцену и выступление TWICE

Легендарное шоу Victoria’s Secret Fashion Show вернулось в 2025 году с новой силой, собрав тысячи зрителей и миллионы онлайн-зрителей.
Шоу подчеркнуло темы женственности, разнообразия, с акцентом на инклюзивность и возвращение к классическим элементам бренда, таким как фантазийные крылья и блестящие наряды.
Читай в материале, когда состоялось шоу, кто из ангелов был на сцене и какие лучшие образы события.
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: где состоялось шоу и когда
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стартовало в 19:00 по восточному времени США (в 02:00 16 октября по киевскому времени). Мероприятие транслировалось в прямом эфире на платформах Prime Video, Amazon Live, а также в социальных сетях бренда — YouTube, TikTok и Instagram.
После завершения полная запись стала доступной на YouTube-канале Victoria’s Secret. Локация на которые произошло событие, а именно Бруклинский Navy Yard, добавила промышленный шарм к гламурному шоу, а розовая дорожка началась в 18:30, где звезды демонстрировали свои наряды.
Victoria’s Secret Fashion Show: участницы: модели и ангелы
Шоу собрало исключительный состав моделей, включая легендарных ангелов Victoria’s Secret и новых лиц. Среди подтвержденных участниц были:
- Адриана Лима — вернувшаяся после перерыва легендарная бразильская модель.
- Алессандра Амброзио — еще одна икона бренда.
- Джиджи Хадид — современная звезда подиумов.
- Белла Хадид — сестра Джиджи, известная своей харизмой, вернувшейся на сцену после преодоления болезни.
- Эшли Грэм — адвокат бодипозитива, представительница plus-size.
- Кэндис Свейнпоэл — южноафриканская красавица.
- Лили Олдридж — ветеранка шоу.
- Дутзен Крус – нидерландская модель.
- Бехати Принслу — жена Адама Левина.
- Анок Яйи, Алекс Консани, Палома Элсессер, Прешес Ли, Юми Ну — представительницы разнообразия форм и этносов.
- Энджел Риз — звезда WNBA, которая дебютировала как первая профессиональная спортсменка на подиуме Victoria’s Secret.
Также принимали участие Джоан Смоллс, Дайане Содре, Имаан Хаммам, Эмелин Хоареау и другие. Шоу подчеркнуло инклюзивность, с моделями всех возрастов, размеров и происхождения, что стало ответом на критику прошлых лет.
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: тематика шоу
Тематика Victoria’s Secret Fashion Show 2025 сосредоточилась на праздновании женской силы, гламура и фантазии. Модели дефилировали в роскошном белье, украшенном хрусталями, перьями и крыльями, что напоминало классические шоу бренда.
Элементы включали вдохновение от морских мотивов (например жемчужные крылья), футуристических дизайнов и повседневного гламура. По словам организаторов, это был возврат к корням с современным взглядом, где белье сочетается с высокой модой.
Victoria’s Secret Fashion Show: выступления звезд
- Музыкальная часть шоу была исключительно женской. На сцене выступали:
- Мисси Эллиотт (Missy Elliott) — легендарная реперка, зажигавшая сцену хип-хоп хитами.
- Кароль Джи (KAROL G) — колумбийская певица, известная своей поп-музыкой.
- Мэдисон Бир (Madison Beer) — американская поп-звезда с мощным вокалом.
- TWICE — популярная группа K-pop из Южной Кореи, которая добавила энергии своими динамическими выступлениями.
Все эти артистки сопровождали дефиле, создавая особую атмосферу. Выступления были интегрированы с подиумом, где модели танцевали под музыку, делая шоу еще более зрелищным.
