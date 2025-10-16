Стиль жизни Шоу-биз

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: возвращение Адрианы Лимы на сцену и выступление TWICE

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 октября 2025, 11:20 3 мин.
victoria secret fashion show 2025
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь