Четвертое крыло: когда ждать сериал по книге Ребекки Яррос

Всемирный бестселлер американской писательницы Ребекки Яррос Четвертое крыло наконец-то получит свою экранизацию в виде сериала. И автор этого популярного фэнтези присоединится к процессу киноадаптации. Поэтому ценителей ее творчества волнует вопрос, когда же выйдет сериал Четвертое крыло? На самом деле пока рано говорить о дате премьеры, ведь сериал еще находится на ранней стадии продакшна. Рассказываем, что же известно о будущем телешоу по состоянию на данный момент.

Четвертое крыло: дата выхода

Дата выхода сериала по мотивам книги Четвертое крыло пока неизвестна, хотя об этой экранизации начали говорить еще осенью 2023 года. С тех пор прошло уже немало времени, но на сегодня известно что долгожданная экранизация пока на стадии предпродакшна, то есть подготовительного этапа. Некоторые обозреватели предполагают, что не стоит ожидать сериал Четвертое крыло раньше 2028 года.

Четвертое крыло: сюжет

События Четвертого крыла происходят в военном колледже выдуманной страны Наварра. Главная героиня Вайолет Сорренгейл стремилась стать писарем и поступить в школьный Квадрант Писарей. Однако мать заставляет хрупкую девушку присоединиться к смертоносному Квадранту Всадников.

Попав в Четвертое крыло Квадранта Всадников, Вайолет проходит самые опасные испытания, включая дружбу с драконом и становление воином на передовой войны. Обстоятельства делают Вайолет мишенью для однокурсника-садиста Джека Барлоу и лидера Четвертого крыла Ксейдена Райорсона.

Актерский состав сериала Четвертое крыло

Каких актеров привлекут к съемкам сериала по книге Четвертое крыло также неизвестно. Пока что фанаты фэнтези могут представлять наилучших кандидатов на главные роли. Создатели будущего телешоу отмечают, что предполагают появление в экранизации как известных актеров, так и новых лиц.

Фэнтезийная серия Эмпиреи состоит из трех книг: Четвертое крыло, Железное пламя и Ониксовый шторм. Известно, что Ребекка Яррос уже работает над следующей книгой, название которой еще не было обнародовано.

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