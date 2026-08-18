Четверте крило: коли очікувати серіал за книгою Ребекки Яррос

Всесвітній бестселер американської письменниці Ребекки Яррос Четверте крило нарешті отримає свою екранізацію у вигляді серіалу. І авторка цього популярного фентезі долучиться до процесу кіноадаптації. Тож наразі поціновувачів її творчості хвилює питання, коли вийде серіал Четверте крило? Насправді, поки зарано говорити про дату прем’єри, адже серіал ще перебуває на ранній стадії продакшну. Розповідаємо, що ж відомо про майбутнє телешоу станом на зараз.

Четверте крило: дата виходу

Дата виходу серіалу за мотивами книги Четверте крило наразі невідома, хоча про цю екранізацію почали говорити ще восени 2023 року. З тих пір пройшло вже чимало часу, але станом на зараз відомо що довгоочікувана екранізація поки що на стадії предпродакшну, тобто підготовчого етапу. Деякі оглядачі передбачають, що не варто очікувати серіал Четверте крило раніше 2028 року.

Четверте крило: сюжет

Події Четвертого крила відбуваються у військовому коледжі вигаданої країни Наварра. Головна героїня Вайолет Сорренґейл прагнула стати писарем і вступити до шкільного Квадранту Писарів. Натомість мати змушує тендітну дівчину приєднатися до смертоносного Квадранту Вершників.

Потрапивши до Четвертого крила Квадранту Вершників, Вайолет проходить найнебезпечніші випробування, включаючи дружбу з драконом та становлення воїном на передовій війни. Обставини роблять Вайолет мішенню для однокурсника-садиста Джека Барлоу та лідера Четвертого крила Ксейдена Райорсона.

Акторський склад серіалу Четверте крило

Яких акторів залучать до зйомок серіалу по книзі Четверте крило також наразі невідомо. Тож поки фанати фентезі можуть уявляти найкращих кандидатів на головні ролі. Творці майбутнього телешоу зазначають, що передбачають появу в екранізації як відомих акторів, так і нових облич.

Фентезійна серія Емпіреї наразі складається з трьох книг: Четверте крило, Залізне полум’я та Оніксова буря. Відомо, що Ребекка Яррос вже працює над наступною книгою, назва якої ще не була оприлюднена.

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