Коли вийде 3 сезон Венздей: довго чекати не доведеться

Венздей вийшов на Netflix у листопаді 2022 року й миттєво побив рекорди переглядів, ставши другим найпопулярнішим серіалом платформи.

А легендарний танець головної героїні, вигаданий самою акторкою Дженною Ортегою, став вірусним по всьому світу — від TikTok до мемів — і остаточно перетворив Венздей на найбільш впізнаваний хіт Netflix.

Тож не дивно, що творці хорор-серіалу вже анонсували вихід його 3 сезону. Поки вони тримають інтригу, але деякі деталі вже просочилися у ЗМІ.

Коли вийде Венздей 3, що відомо про сюжет — більше подробиць у матеріалі.

Коли вийде 3 сезон серіалу Венздей

Ще до прем’єри другого сезону Венздей 6 серпня Netflix вже оголосив, що історія Венздей Аддамс отримає третє продовження.

Його шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар написали: “Ми займаємося цим достатньо довго, щоб знати, що такі шоу з’являються не щодня. Це така алхімія сценарію, режисури, акторської гри, знімальної групи, стримера, студії та шанувальників. Ми залишаємося вдячними та раді продовжити цю подорож і розповідати ці історії з усіма нашими партнерами”.

Точна дата, коли вийде 3 сезон Венздей поки невідома, але, за словами творців: “він насувається, він неминучий”. І довго чекати не доведеться.

А це означає, що робота над сценарієм вже ведеться, а команда отримує пропозиції контрактів на новий знімальний період.

Вендзей 3: про що новий сезон

За словами творців шоу, ціль третього сезону проста — зробити найкращий Венздей-сезон, який тільки можна, ще більше заглибитися в психологію персонажів і вже знайомий світ.

Майлз Міллар обіцяє: У сезоні 3 ми побачимо більше членів Сімейки Аддамсів і дізнаємося більше родинних секретів!

І тут Netflix розширює простір для досліджень: він не лише замовив третій сезон, але й веде розмови про спін-офф — але поки що це секретний проект у всесвіті Аддамсів.

Венздей 3 — чим чіпляє серіал

Венздей — це комедійна хорор-історія про дівчинку-підлітка Венздей Аддамс, яка не схожа на інших: вона саркастична, любить дивні речі й завжди каже, що думає.

Її відправляють в особливу школу Невермор, де вчаться діти з надзвичайними здібностями. Там героїня намагається розкрити таємницю серії дивних убивств і дізнатися правду про свою сім’ю.

Серіал трохи моторошний, смішний і загадковий, і від нього просто неможливо відірватися.

Венздей вже отримав купу нагород: на Еммі (Creative Arts Emmys 2023) одразу чотири перемоги: за авторський музичний супровід до заставки, розробку костюмів, грим і художнє оформлення декорацій.

А на MTV Movie & TV Awards 2023 Дженна Ортега здобула перемогу за Найкращий виступ у серіалі.

Крім того, Венздей отримав нагороду Critics’ Choice Super Awards за Найкращу серію жахів, а Дженна — як Найкраща акторка у хорорі.

