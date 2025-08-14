Венздей: 2 сезон — дати виходу епізодів у темному серці Невермора

Офіційно другий сезон серіалу було анонсовано шостого січня 2023 року. Не так давно було випущено декілька серій — які та коли будуть наступні, читай у матеріалі.

Венздей, 2 сезон: графік виходу серій

Загалом другий сезон має таку ж саму кількість серій, як і минулий, а саме вісім, що є стандартом для невеликих серіалів.

Нещодавно уже були випущені перші чотири серії другого сезону — їх ти можеш уже проглянути на деяких платформах.

Якщо ти полюбляєш дивитись серіал одразу, не чекаючи щораз нової серії, то є гарні новини: чекати лишилось не зовсім довго.

Графік виходу серій:

1 серія — Here We Woe Again (Нові скорботи) — 6 серпня;

2 серія — The Devil You Woe (Знайомі скорботи) — 6 серпня;

3 серія — Call of the Woe (Поклик скорботи) — 6 серпня;

4 серія — If These Woes Could Talk (Якби скорбота могла говорити) — 6 серпня;

5 серія — Hide and Hoe Seek (Хованки зі скорботою) — 3 вересня;

6 серія — Woe Thyself (Пізнай себе у скорботі) — 3 вересня;

7 серія — This Means Woe (Це вже серйозна скорбота) — 3 вересня;

8 серія — A Woe in the Dark (Скорбота у темряві) — 3 вересня.

Слід зауважити, що випуск серіалу таким способом не став новим для платформи Netflix — раніше вони випускали серіал Дуже дивні справи за таким же принципом і зараз намагаються практикувати на інших серіалах.

Венздей, 2 сезон: деталі

Порівняно з першим сезоном, серіал зазнав значних змін. Переміна романтичних ліній на більшу глибину деяких персонажів, акцент на стосунках матері та Венздей, зміни серед акторського складу. Деталі щодо сюжету та акторів ми розповідали раніше.

Фанатів чекає ще більше інтриг, детективний настрій, розвиток другорядних персонажів та самої Академії. Крім того, глядачі побачать більше нових та цікавих локацій. Саундтрек став більш насиченим, тож емоційна подача сюжету гарантована. Прем’єра всіх серій відбудеться зокрема на Netflix.

Не слід забувати й про інші цікавинки серіалу, зокрема акторський склад. Раніше Вікна розповідали, хто з зірок став новим обличчям серіалу Венздей та які сюрпризи підготували творці.

