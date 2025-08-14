Венздей: 2 сезон — даты выхода эпизодов в темном сердце Невермора

Официально второй сезон сериала был анонсирован шестого января 2023 года. Не так давно было выпущено несколько серий — какие и когда будут следующие, читай в материале.

Венздей, 2 сезон: график выхода серий

В целом второй сезон имеет такое же количество серий, как и прошлый, а именно восемь, что является стандартом для небольших сериалов.

Недавно уже были выпущены первые четыре серии второго сезона — их ты можешь уже посмотреть на некоторых платформах.

Если ты любишь смотреть сериал сразу, не дожидаясь каждой новой серии, то есть хорошие новости: ждать осталось не совсем долго.

График выхода серий:

1 серия — Here We Woe Again (Новые скорби) — 6 августа;

2 серия — The Devil You Woe (Знакомые скорби) — 6 августа;

3 серия — Call of the Woe (Зов скорби) — 6 августа;

4 серия — If These Woes Could Talk (Если бы скорбь могла говорить) — 6 августа;

5 серия — Hide and Hoe Seek (Прятки со скорбью) — 3 сентября;

6 серия — Woe Thyself (Познай себя в скорби) — 3 сентября;

7 серия — This Means Woe (Это уже серьезная скорбь) — 3 сентября;

8 серия — A Woe in the Dark (Скорбь в темноте) — 3 сентября.

Следует отметить, что выпуск сериала таким способом не стал новым для платформы Netflix — ранее они выпускали сериал Очень странные дела по такому же принципу и сейчас пытаются практиковать на других сериалах.

Венздей, 2 сезон: детали

По сравнению с первым сезоном, сериал претерпел значительные изменения. Перемена романтических линий на большую глубину некоторых персонажей, акцент на отношениях матери и Венздей, изменения в актерском составе. Детали о сюжете и актерах мы рассказывали ранее.

Фанатов ждет еще больше интриг, детективная атмосфера, развитие второстепенных персонажей и самой Академии. Кроме того, зрители увидят больше новых и интересных локаций. Саундтрек стал более насыщенным, поэтому эмоциональная подача сюжета гарантирована. Премьера всех серий состоится на Netflix.

Не следует забывать и о других интересностях сериала, в частности, актерском составе. Ранее Вікна рассказывали, кто из звезд стал новым лицом сериала Венздей и какие сюрпризы подготовили создатели.

