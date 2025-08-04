Сериалы Netflix в августе 2025: от готической Венздей до амазонских приключений

В августе 2025 года Netflix продолжает радовать своих подписчиков новыми премьерами и продолжениями любимых сериалов.

В этом месяце платформа предлагает широкий спектр контента, от драм и триллеров до комедий и фантастических историй.

Мы собрали самую интересную подборку сериалов, на которые стоит обратить внимание.

Сериалы Netflix в августе

Уэнсдей (2-й сезон) — 6 августа

Уэнсдей — готическая подростковая история о дочери семьи Аддамс.

Второй сезон хитового шоу, который сначала выходит в формате Part 1 из первых четырех эпизодов (старт 6 августа), снова погрузит нас в мистические приключения Уэнсдей Аддамс в стенах Академии Невермор.

Первый сезон Уэнсдей стал сенсацией и захватил как подростков, так и взрослых своей мрачной атмосферой и черным юмором.

Теперь фанатов ждет еще больше загадок — героиня будет открывать новые тайны своей семьи и совершенствовать сверхъестественные способности, а рядом снова будут знакомые персонажи, в частности ее экс-бойфренд Тайлер и преданная соседка-верфолк Энид.

Моя жизнь с Уолтерами (2-й сезон) — 28 августа

Любители романтических историй, готовьтесь! 28 августа на Netflix возвращается сериал Моя жизнь с Уолтерами со вторым сезоном.

Фанаты, которые так переживали за главную героиню и ее отношения с братьями Уолтерами, наконец-то получат ответы на свои вопросы.

По данным стриминга, это продолжение — среди самых ожидаемых сериальных событий месяца, сразу после Уэнсдей.

Новые сериалы на Netflix в августе

Август на Netflix богат на новые оригинальные проекты, и значительная их часть — это триллеры и драмы.

Одной из самых ожидаемых новинок является Заложник, 5-серийный политический триллер совместного производства Великобритании и Франции, который появится на платформе 21 августа.

Сюжет разворачивается вокруг похищения мужа премьер-министра Великобритании во время международного саммита.

Главные роли исполняют Сюранн Джонс и Жюли Дельпи. Netflix сравнивает эту драму с Дипломаткой, отмечая, что зрителей ждет напряженное противостояние и интриги в высших эшелонах власти.

Beyond the Bar — 2 августа

Этот корейский сериал рассказывает историю молодого адвоката, который начинает свою карьеру в элитной юридической фирме. У него есть высокие идеалы, но реальность быстро меняет его взгляды на право и справедливость.

Сериал имеет сильную моральную составляющую, ведь герой должен бороться не только с правовыми вопросами, но и с этическими дилеммами.

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Rivers of Fate — 20 августа

Этот бразильский сериал погружает зрителей в мир Амазонии. Три незнакомца — мать, подростки и речной пират — ищут правду и справедливость, попадая в сложные и опасные ситуации.

Сериал обещает увлекательные приключения, эмоциональные моменты и глубоких персонажей, которые заставляют задуматься над вопросами нравственности и выживания.

Две могилы — 29 августа

Две могилы — испанский криминальный сериал, в котором две пропавшие девушки становятся центром расследования.

Их бабушка, которая упорно ищет правду, становится главным героем истории. Это сложный, эмоциональный и полный неожиданных поворотов сериал, который удивит даже опытных фанатов криминальных драм.

Комедии и анимационные сериалы

Молодые миллионеры — 13 августа

Этот французский сериал рассказывает о четырех подростках, которые выигрывают в лотерею.

Внезапно став богатыми, они вынуждены разобраться с новыми проблемами, которые приносит богатство: от отношений до моральных дилемм. Это легкая, но глубокая комедия, которая поднимает вопросы о деньгах, дружбе и взрослении.

Если коротко — 22 августа

Этот анимационный сериал для взрослых создан Рафаэлем Бобом-Ваксбергом, автором Коня БоДжека.

Сериал рассказывает об одной семье, которая пытается справиться с многочисленными трудностями и проблемами, возникающими в их жизни.

С юмором и драмой сериал раскрывает тему семейных отношений, что делает его мощным инструментом для размышлений о социальной динамике.

Семейный контент на Netflix

CoComelon Lane (5-й сезон) — 18 августа

Мультсериал, получивший большую популярность среди маленьких зрителей, продолжает свои приключения в новом сезоне.

В основе сериала — обучение через песни и веселые ситуации, которые помогают малышам познавать окружающий мир.

Тайны Барби: пляжные детективы — 28 августа

Этот сериал рассказывает о Барби и ее друзьях, которые расследуют загадки на пляже.

Легкая и веселая анимация, которая подарит маленьким зрителям возможность окунуться в увлекательные истории и развивать свои навыки решения проблем.

Август 2025 года на Netflix поражает своим разнообразием: сериалы на любой вкус — от мистических триллеров до юмористических ситкомов и анимационных проектов.

Выбор жанров и сюжетных линий позволит каждому найти что-то для себя. Независимо от того, являетесь ли вы фанатом драм, криминальных сериалов, или просто ищете что-то легкое и развлекательное, август обещает стать интересным месяцем для всех любителей Netflix.

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