Будет ли Игра в кальмара 4 сезон: что говорит Netflix и какие ходят слухи

Если ты интересуешься, готовят ли продолжение сериала Игра в кальмара, и будут ли снимать 4 часть, ты наверняка уже чувствуешь себя внутри истории, в которой сотни людей оказались на грани отчаяния из-за долгов.

Для тех, кто еще на пути к просмотру, поясним, что по сюжету героям предлагают шанс выиграть огромную сумму денег, участвуя в серии детских игр… со смертельным финалом для проигравших.

Недавно эта история о выживании, жестокости и человечности получила продолжение в части 3. Но стоит ли рассчитывать на большее — читай в материале.

Игра в кальмара 4

Сразу заметим: слухи о будущем Игры у кальмара относятся не только к оригинальной корейской версии, которая, скорее всего, завершится третьим сезоном, но и к возможной американской адаптации или спин-офу.

Такой вариант может почти бесконечно расширить вселенную сериала, показать другую страну, чужие правила и социальную подоплеку смертельных игр — с новыми героями, испытаниями и нравственным поиском.

Поэтому хотя история главного героя подходит к концу, вселенная сериала Игра в кальмара вполне способна жить дальше в новых вариациях на тему глобальной игры на выживание.

Будет ли 4 сезон Игры в кальмара в оригинальной корейской версии

Как уже известно, Netflix и автор Игры в кальмара Хван Дон Хек вместе приняли решение завершить историю трилогией. Сценарист и режиссер самой удачной франшизы сервиса не планирует четвертый сезон, поскольку считает, что сюжет главного героя, Сон Ги Хуна (Игрок 456), завершен.

Хван Дон Хек 9 июня 2025 года прямо сказал на пресс-конференции в Сеуле: Не существует планов на четвертый сезон… это было согласовано с Netflix при разработке третьего.

Впрочем, это не значит, что создатель “закрывает дверь”, он допускает, что в будущем может выпустить спин-офы или приквелы — например, о том, что происходило с рекрутерами, охранниками или загадочным Фронтменом между сезонами 1 и 2.

Создатель сериала дал понять, что ему интересно показать, как складывалась жизнь героев вне игры — в обычном обществе.

Корейская оригинальная серия на самом деле завершается третьей частью. Но вселенную франшизы, вероятно, расширят.

Будет ли продолжение Игры в кальмаре в американской версии

Хотя третья часть сериала только стартовала в просмотре, позволим себе немного поспойлерить: в финальной сцене сезона 3 неожиданно появится американская рекрутер, роль которой исполнила Кейт Бланшетт — и это справедливо воспринимается как намек на расширение вселенной Игры в кальмара далеко за пределы Южной Кореи.

К тому же еще в прошлом году появились слухи, что:

Дэвид Финчер (режиссер Охотников за разумом) может заняться англоязычной Игрой в кальмара, которую теперь часто называют Игра в кальмаре: Америка.

Правда, Netflix официально пока не подтверждал эти слухи.

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