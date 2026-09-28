Темная материя 2 сезон: когда смотреть новые серии и чем удивляет продолжение

2 сезон сериала Темная материя уже стартовал на Apple TV. Премьера состоялась 28 августа 2026 года, а всего новый сезон состоит из десяти эпизодов.

Главное — создатели сразу обнародовали полный график выхода, поэтому ждать серии можно каждую пятницу вплоть до конца октября.

Темная материя 2 сезон: когда выйдут все серии

Новые эпизоды выходят по одному каждую пятницу. Первая часть завершилась на событии, которое оставило Джейсона Дессена и его семью среди альтернативных реальностей, а теперь история продолжается.

28 августа 2026 года — 1 серия

4 сентября — 2

11 сентября — 3

18 сентября — 4

25 сентября — 5

2 октября — 6

9 октября — 7

16 октября — 8

23 октября — 9

30 октября — 10 серия, финал сезона.

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О чем Темная материя 2 сезон

В центре сюжета снова оказывается физик Джейсон Дессен, которого играет Джоэл Эдгертон. После событий первого сезона Джейсон, Даниэла и их семья пытаются наконец устроить спокойную жизнь в мире, который кажется безопасным. Однако это спокойствие быстро разрушается, а увлечение Джейсона загадочной Коробкой только усиливается.

Параллельно Даниэла все больше сомневается в том, что происходит вокруг нее. Аманда и Райан объединяются, чтобы найти путь домой, а Лейтон продолжает преследовать собственную идею создания идеального мира.

2 сезон, как и первый, сочетает научную фантастику, триллер и историю об альтернативных версиях жизни. Но теперь героям придется не просто искать путь между мирами, но и определиться, какая из возможных жизней — их настоящая.

Темная материя 2 сезон: актеры

В сериал вернулись Джоэл Эдгертон в роли Джейсона Дессена, Дженнифер Коннелли в роли Даниэлы, Алиса Брага в роли Аманды и Джимми Симпсон — Райана. Также в сериале снимаются Дайо Окении, Оукс Фегли и Аманда Брюгель.

За создание сериала отвечает Блейк Крауч — автор одноименного романа, на котором основана история.

На этот раз он снова выступает и сценаристом, и исполнительным продюсером. Интересно, что в этом году оригинальному роману Темная материя исполняется десять лет с момента выхода.

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Источник фото: скриншот с кадра трейлера.

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