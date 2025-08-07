Уэнсдей 2: Леди Гага, Бушеми, Пайпер — новые лица сериала и звездные сюрпризы

Уэнсдей — без сомнения, новый хит Netflix, и 2 сезон лишь подтверждает статус сериала, как золотой жилы платформы. Новый сезон выходит по частям: первые четыре эпизода будут доступны в августе 2025, еще четыре появятся в сентябре.

Какие актеры первого сезона вернутся в Уэнсдей 2 и почему там нет Ксавьера — все подробности для фанатов сериала в материале.

Уэнсдей 2 — какие актеры снимались в новом спин-оффе

Сразу порадуем поклонников Уэнсдей: эпизоды 2 сезона стали длиннее, а кастинг актеров — еще более звездным.

И хотя часто случается, что после безумной популярности первой части шоу теряет драйв, в этот раз будет иначе: хмурый стиль и готическая атмосфера сериала останутся на высоте.

Кто из актеров возвращается? Фаворитка шоу актриса Дженна Ортега снова в роли Уэнсдей Адамс — и она все такая же хмурая и харизматичная.

Во втором сезоне Уэнсдей возвращается в школу как спасительница — она остановила злодея, угрожавшего жизни всех аутсайдеров. Но, кажется, слава ее раздражает и девушка погружается в новую загадку: берется за расследование дела серийного убийцы, годами избегавшего наказания.

Но экстрасенсорные способности Уэнсдей несколько портятся, а ее темные видения говорят, что идет новая катастрофа — так что зрителей ждет очередная тайна.

Второй сезон точно расширит вселенную Адамс, привлекая в историю нескольких новых членов семьи.

Пагсли – его играет актер Айзек Ордоньес — теперь тоже ученик школы, а загадочная Мортисия в исполнении харизматичной Кэтрин Зета-Джонс приедет, чтобы развивать свои таланты в новой роли — сборщицы средств.

Появляются новые гости: Джоанна Ламли держит образ холодной и влиятельной матери Мортисии. А Билли Пайпер испытает свой талант в роли руководителя музыкального отдела Исадоры Капри. Она яркая, страстная и загадочная личность, и к тому же заинтересована в развитии таинственного музыкального таланта Уэнсдей.

Интересно, что саму Пайпер также считают вундеркиндом — ее дебютный сингл Because We Want To когда-то возглавил британский чарт, сделав ее самой молодой артисткой, которой это удалось. Билли в тот момент было всего пятнадцать лет.

Когда предыдущая директор — шикарная Ларисси Виммс (Гвендолин Кристи) неожиданно покидает пост, на ее место приходит Барри Дорт — роль, легшая на плечи актеру Стиву Бушеми. По сюжету он эпатажный человек с железным характером и, вероятно, темными намерениями.

Весной 2025 года актер поделился с изданием PEOPLE впечатлениями от работы с Дженной Ортегой: Она так остра, забавна и приземлена. И просто замечательная актриса, отличная партнерша на сцене. Лучшая.

Также он сказал, что ему очень понравились новые эпизоды, и что, по его мнению, сезон получится отличным.

Во 2 сезоне Уэнсдей вернется актер Кристофер Ллойд — как профессор Орлофф — суровый наставник, не терпящий нарушений дисциплины в Неверморе.

Ллойд известен своей ролью дяди Фестера в культовых фильмах о Семейке Аддамсов 1990-х годов — образ, который произвел сильное впечатление даже на Дженну Ортегу. “Кристофер Ллойд до сих пор меня шокирует”, — признается она.

Уэнсдей 2: новые лица и почему Ксавьера нет во втором сезоне

В Уэнсдэе 2 ждем появления совсем эпатажного персонажа. Королева сцены Леди Гага снялась во 2 сезоне сериала Уэнсдей в роли загадочной учительницы Розалин Ротвуд. Ее персонаж появится во второй серии второго сезона.

Сопродюсер шоу Альфред Гоф рассказал, что Леди Гагу пригласили на шоу после того, как ее песня Кровавая Мэри стала вирусной во время танца Уэнсдей в первом сезоне. “Она казалась нам идеальным выбором”, — сказал Гоф. “Мы были в восторге, что смогли дать ей небольшую, но яркую роль в сериале”.

Также во 2 сезоне появится новичок — актер Оуэн Пейнтер — в роли реанимированного трупа, таинственным образом связанного с Академией Невермор.

Гейли Джоэл Осменту досталась роль Канзас-Сити Скелпера, одержимого куклами серийного убийцы. Интересно, что Осмент — тот самый актер, который в детстве сыграл в фильме Шестое чутье, и вспоминается по фразе: “Я вижу мертвых людей”.

А вот актер Перси Хайнс Уайт, игравший Ксавьера Торпа, не вернулся во 2 сезон Уэнсдей из-за скандальных обвинений в сексуальных домогательствах.

Netflix официально не комментировал ситуацию, но вывел его персонажа из игры. В сериале Ксавьер переведен в Академию Рейхенбах в Швейцарии. Он оставил загадочную записку на прощание, но вряд ли продюсеры планируют его возвращение в шоу.

Второй сезон Уэнсдей уже получил смешанные, но преимущественно хорошие отзывы критиков. The Guardian назвала его “развлекательным” и похвалила Дженну Ортегу, Forbes отметил темную атмосферу, а Variety – стиль шоу.

В то же время сериал уже успели покритиковать за перегруженность персонажами и сюжетные недостатки, фанаты же привержены его еще более темному тону.

Читай также о разборе стиля Уэнсдей, его характерных чертах, как его воспроизвести, кому будет подходить, а кому — нет. Эксклюзивные советы стилистки Ренаты Павлик.

Источник: Рeople.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!