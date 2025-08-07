Венздей 2: Леді Гага, Бушемі, Пайпер — нові обличчя серіалу та зіркові сюрпризи

Венздей — без сумніву, новий хіт Netflix, і 2 сезон лише підтверджує статус серіалу, як золотої жили платформи. Новий сезон виходить частинами: перші чотири епізоди будуть доступні у серпні, ще чотири з’являться у вересні.

Які актори першого сезону повернуться у Венздей 2 і чому там немає Ксав’єра — усі подробиці для фанатів серіалу в матеріалі.

Венздей 2 — які актори знімалися у новому спін-оффі

Одразу порадуємо прихильників Венздей: епізоди 2 сезону стали довшими, а кастинг акторів — ще зірковішим.

І хоча часто трапляється, що після шаленої популярності першої частини шоу втрачає драйв, цього разу буде інакше: похмурий стиль і готична атмосфера серіалу лишатимуться на висоті.

Хто з акторів повертається? Фаворитка шоу акторка Дженна Ортега знову в ролі Венздей Адамс — і вона все така ж похмура й харизматична.

У другому сезоні Венздей повертається до школи як рятівниця — вона зупинила лиходія, що загрожував життю всіх аутсайдерів. Але, здається, слава її дратує і дівчина занурюється в нову загадку: береться за розслідування справи серійного вбивці, який роками уникав покарання.

Та екстрасенсорні здібності Венздей дещо псуються, а її темні видіння говорять, що йде нова катастрофа — тож на глядачів чекає чергова таємниця.

Другий сезон точно розширить всесвіт Адамс, залучивши в історію кількох нових членів родини.

Пагслі — його грає актор Айзек Ордоньєс — тепер теж учень школи, а загадкова Мортісія у виконанні харизматичної Кетрін Зета-Джонс приїде, щоб розвивати свої таланти в новій ролі — збирачки коштів.

З’являються і нові гості: Джоанна Ламлі тримає образ холодної та впливової матері Мортісії. А Біллі Пайпер випробує свій талант у ролі керівника музичного відділу Ісадори Капрі. Вона яскрава, пристрасна і загадкова особистість, і до того ж зацікавлена в розвитку таємничого музичного таланту Венздей.

Цікаво, що саму Пайпер також вважають вундеркіндом — її дебютний сингл Because We Want To колись очолив британський чарт, зробивши її наймолодшою артисткою, якій це вдалося. Біллі на той момент було усього п’ятнадцять років.

Коли попередня директорка — шикарна Ларіссі Вімс (Гвендолін Крісті) несподівано покидає посаду, на її місце приходить Баррі Дорт — роль, що лягла на плечі актору Стіву Бушемі. За сюжетом він епатажна людина з залізним характером і, ймовірно, темними намірами.

Навесні 2025 року актор поділився з виданням PEOPLE враженнями від роботи з Дженною Ортегою: Вона така гостра, кумедна та приземлена. І просто чудова акторка, чудова партнерка на сцені. Найкраща.

Також він сказав, що йому дуже сподобалися нові епізоди, і що, на його думку, сезон вийде відмінним.

У 2 сезоні Вендзей повернеться актор Крістофер Ллойд — як професор Орлофф — суворий наставник, який не терпить порушень дисципліни в Невермор.

Ллойд відомий своєю роллю дядька Фестера у культових фільмах про Сімейку Адамсів 1990-х років — образ, який справив сильне враження навіть на Дженну Ортегу. “Крістофер Ллойд досі мене шокує”, — зізнається вона.

Венздей 2: нові обличчя і чому Ксав’єра немає у другому сезоні

У Венздей 2 чекаємо на появу зовсім епатажного персонажа. Королева сцени Леді Гага знялася у 2 сезоні серіалу Вендзей у ролі загадкової вчительки Розалін Ротвуд. Її персонаж з’явиться у другій серії другого сезону.

Співпродюсер шоу Альфред Гоф розповів, що Леді Гагу запросили на шоу після того, як її пісня Кривава Мері стала вірусною під час танцю Вендзей у першому сезоні. “Вона здавалася нам ідеальним вибором”, — сказав Гоф. “Ми були в захваті, що змогли дати їй невелику, але яскраву роль у серіалі”.

Також у 2 сезоні з’явиться новачок — актор Оуен Пейнтер — у ролі реанімованого трупа, таємничим чином пов’язаного з Академією Невермор.

Гейлі Джоел Осменту дісталася роль Канзас-Сіті Скелпера, одержимого ляльками серійного вбивці. Цікаво, що Осмент — той самий актор, що в дитинстві зіграв у фільмі Шосте чуття, і згадується за фразою: “Я бачу мертвих людей”.

А от актор Персі Хайнс Вайт, який грав Ксав’єра Торпа, не повернувся до 2 сезону Венздей через скандальні обвинувачення у сексуальних домаганнях, які він заперечує.

Netflix офіційно не коментував ситуацію, але вивів його персонажа з гри. У серіалі Ксав’єр переведений до академії Рейхенбах у Швейцарії. Він залишив загадкову записку на прощання, але навряд чи продюсери планують його повернення у шоу.

Другий сезон Венздей вже отримав змішані, але переважно гарні відгуки критиків. The Guardian назвала його “розважальним” і похвалила Дженну Ортегу, Forbes відзначив темну атмосферу, а Variety — стиль шоу.

Водночас серіал вже встигли покритикувати за перевантаженість персонажами та сюжетні недоліки, натомість фанати прихильні до його іще темнішого тону.

Джерело: Рeople.

