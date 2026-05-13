Чи буде 3 сезон Парочки слідчих: коли можуть вийти нові серії та що кажуть актори

Після фіналу другого сезону серіалу Парочка слідчих глядачі все більше цікавляться, чи отримає історія Софії та Павла продовження.

Тож чи буде третій сезон Парочки слідчих – з’ясовуємо у матеріалі.

Чи буде 3 сезон Парочки слідчих

Поки телеканал 1+1 Україна офіційно не оголосив про зйомки третього сезону, однак популярність проєкту залишає високі шанси на його повернення.

Другий сезон стартував 27 квітня 2026 року та складався із 16 серій. Фінальні епізоди вийшли вже 7 травня.

Нові серії розвивали не лише детективну лінію, а й особисті стосунки головних героїв. Софія та Павло знову опинилися в центрі небезпечних розслідувань, де кожна справа перевіряла їхню довіру та витримку.

Саме це поєднання кримінальних історій, драми та романтичної лінії зробило Парочку слідчих одним із кращих українських серіалів останнього часу.

Чимало розмов про можливий третій сезон підігрів і виконавець однієї з головних ролей Костянтин Октябрський.

Актор прокоментував майбутнє проєкту. За словами Октябрського, остаточного рішення щодо продовження наразі немає, однак його творці бачать гарну реакцію аудиторії.

Актор подякував глядачам за підтримку та зізнався, що саме інтерес фанатів може вплинути на долю серіалу.

Октябрський також пообіцяв одразу повідомити підписникам, якщо з’явиться будь-яка офіційна інформація про продовження.

Наразі точна дата виходу третього сезону Парочки слідчих невідома.

Проте якщо канал ухвалить рішення про продовження, нові серії можуть зосередитися на ще складніших справах команди та подальшому розвитку стосунків Софії й Павла. А поки що фанатам серіалу доведеться запастися терпінням і зачекати.

