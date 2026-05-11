Мандалорец и Грогу 2026: когда выйдет продолжение франшизы в Украине

Вселенная Звездных войн готовится к своему возвращению в кинотеатры после паузы, и главными героями этого камбека станут любимцы миллионов – мандалорский охотник за головами Дин Джарин и его юный ученик Грогу.

Мандалорец и Грог 2026: дата выхода на экраны

Фильм Мандалорец и Грогу, режиссером которой выступил создатель оригинального сериала Джон Фавро, выйдет на украинские экраны 21 мая 2026 года.

Сценарий, написанный Фавро в соавторстве с Дэйвом Филоном, обещает не просто продолжение приключений, а эпическое завершение определенной главы в истории Новой Республики.

Мандалорец и Грогу: сюжет ленты

Сюжет фильма Мандалорец и Грогу разворачивается после событий третьего сезона сериала. Жестокая Империя пала, однако ее остатки под руководством разрозненных военачальников продолжают угрожать стабильности в галактике.

Новая Республика, пытаясь защитить хрупкий мир, обращается за помощью к Дину Джарину, чья роль вновь закреплена за Педро Паскалем.

На этот раз миссия станет самой опасной за всю историю путешествий, а трейлер ленты уже успел заинтриговать фанатов неожиданной деталью: главный герой появляется в кадре без мандалорского шлема.

Это прямое нарушение строгого кодекса Пути, намекающего на серьезные внутренние изменения персонажа или экстремальные обстоятельства, в которых он оказался.

Визуальная составляющая фильма обещает быть на высоте, особенно для зрителей в залах IMAX, где в начале фильма будет показана эксклюзивная сцена из Грога.

Актерский состав фильма Мандалорец и Грогу пополнился настоящими легендами и новыми звездами. К проекту присоединилась Сигурни Вивер, воплотившая образ Вард — лидера Адельфийских рейнджеров Новой Республики.

Еще одним сюрпризом стало появление Джереми Аллена Вайта, озвучившего Ротту Гатта — сына знаменитого Джабби Гатта, придающего сюжету привкус классического криминального вестерна.

Музыкальное сопровождение снова создал лауреат премии Оскар Людвиг Горанссон. Кроме того, фильм получил инклюзивную адаптацию для людей с нарушением слуха и зрения через приложение Greta, подчеркивающее стремление создателей сделать кино доступным для каждого.

