Пацаны 5 сезон: когда выйдет сериал и расписание всех серий

Ожидание миллионов фанатов подходит к концу: стриминговый сервис Amazon Prime Video официально подтвердил дату премьеры пятого и финального сезона культового сериала Пацаны (The Boys).

Читай в материале, когда выйдет сериал Пацаны 5 сезон и в какие дни будет выходить каждая серия последнего и сезона.

Пацаны 5 сезон: когда выйдет сериал

Подготовка к релизу 5 сезона сериала Пацаны вышла на финишную прямую. Создатели проекта обещают, что заключительная часть станет самой бескомпромиссной и кровавой в истории шоу, подводя черту под противостоянием Билли Бутчера и Патриота (Homelander). Пятый сезон стартует уже этой весной — 8 апреля 2026 года.

Финальный сезон начнется через шесть месяцев после событий второго сезона спин-офф Поколения Ви. Сюжет сосредоточится на тотальном контроле Патриота над страной, которую он превращает в собственный культ. Пока Энни пытается организовать подпольное сопротивление Бутчер возвращается с радикальным планом — использованием вируса, способного уничтожить всех.

Всего сезон будет насчитывать 8 эпизодов, которые будут выходить по привычной сервису гибридной схеме: большая премьера сразу нескольких серий, а дальше — еженедельный релиз.

Сериал Пацаны 5 сезон: даты выхода серий

Премьерный день обрадует зрителей сразу двойной порцией эпизодов. Дальнейшее расписание выглядит так:

1 и 2 серии — 8 апреля 2026 года (премьера сезона);

3 серия — 15.04.2026;

4 серия — 22.04.2026;

5 серия — 29.04.2026;

6 серия — 6 мая 2026 года;

7 серия — 130.5.2026;

8 серия (финал сериала) — 20.05.2026.

Финальный эпизод под названием Кровь и кости (Blood and Bone) должен поставить точку в истории, изменившую представление о супергеройском жанре. Несмотря на завершение основной ветви, вселенная хлопаков продолжит развиваться через спин-оффы, однако история этой команды закончится окончательно.

Раньше мы писали, когда выйдет Дом Дракона 3 сезон – читай в материале о сюжете и официальной дате выхода продолжения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!