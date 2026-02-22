Платья из целлофана и другие ноу-хау: почему кинотворцы пренебрегают исторической достоверностью ради зрелищности

Долгожданная экранизация классического романа Эмили Бронте от режиссера Эмеральд Феннелл наконец выходит на большие экраны. Однако еще до премьеры лента Грозовой перевал спровоцировала настоящую бурю в модной индустрии. Причина — не в актерской игре, а в анахроничных костюмах, которые превратили мрачную викторианскую готику в дерзкий микс эпох.

Модные критики из Diet Prada уже успели назвать гардероб главной героини Кэти причудливым сочетанием корсетов Октоберфеста, бальных платьев 50-х и футуристической органзы. Об этом пишет The Guardian.

Мы не представляем момент во времени: видение Жаклин Дюрран

За визуальный стиль фильма отвечала оскароносная Жаклин Дюрран. В интервью Vogue она призналась, что команда сознательно отказалась от рабского копирования моды 1847 года. Доска настроения для фильма включала работы Тьери Мюглера и Александра Маккуина, грузинскую и викторианскую моду, а также элементы современного стрит-стайла.

Задание заключалось в том, чтобы переработать это в образы, которые рассказывали историю, которую хотела видеть Эмеральд. Мы вовсе не стремились представить конкретный момент во времени, — объясняет Жаклин Дюрран.

Примером такого поэтического ответа на текст является свадебное платье Кэти. Оно изготовлено из материала, напоминающего прозрачный целлофан, создавая образ женщины-подарка для своего мужа. Это зрелище, а не историческая справка.

Эффект Бриджертонов и жажда эскапизма

Историк кино Кит Лодвик считает, что современная мода на анахронизмы в исторических драмах получила мощный толчок именно после успеха сериала Бриджертоны. Во время глобальной пандемии зрителям был нужен эскапизм — яркая фантазия, а не сухая реальность Регентства.

Лодвик проводит параллели с фильмом 1940 года «Гордость и предубеждение», который тоже грешил анахронизмами:

Для тогдашней аудитории это был огромный успех, потому что фильм стал побегом от ужасов начала Второй мировой войны. Когда мир вокруг становится слишком сложным, кино предлагает нам вместо деревянных зубов викторианской эпохи латекс, пластик и яркие цвета.

Историческая точность — это миф

Дизайнеры костюмов подчеркивают: абсолютная точность невозможна. Многие ткани того времени уже просто не производятся, а современные материалы позволяют расширить границы цвета и текстуры, как это было в фильме Бедные-несчастные Йоргоса Лантимоса.

Знаменитая Сэнди Пауэлл, создавая образы для «Влюбленного Шекспира», использовала кружево в стиле арт-деко для елизаветинских воротников.

Мне было все равно, что кто-то расстроится. Это выглядит хорошо. И, в конце концов, мы снимаем не документальное кино, — вспоминает дизайнер.

В конечном итоге, костюм в кино — это отдельный вид искусства, который реагирует на общие культурные тренды. Возможно, именно отказ от правильных платьев позволяет современной аудитории лучше почувствовать эмоции героев прошлого, делая их ближе и понятнее нам сегодня.

Отказ от канонов в голливудском кинокостюме — это лишь часть более широкого процесса переосмысления женских ролей в мировом кинематографе. Пока западные режиссеры экспериментируют с формой, украинское кино проходит свой уникальный путь внутренних изменений.

