Вышел тизер Грозового перевала: когда ждать премьеры провокационной и страстной ленты

В прокат выйдет фильм Эмеральд Феннелл Грозовой перевал, и это не очередная классическая адаптация всемирно известного романа Эмили Бронте, а вызов самому понятию экранизации.

Warner Bros. только что опубликовал первый тизер, который уже заинтриговал своим тоном: это буря страсти и телесности.

Когда ждать премьеру Грозового перевала и что известно об экранизации, которая обещает шокировать — в материале.

Грозовой перевал: дата премьеры и тизер

Warner Bros. уже провёл первые закрытые показы Грозового перевала, и они вызвали, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Одни критики назвали фильм агрессивно провокационным и тонально шокирующим, другие — восторженно писали о смелости режиссёра.

Ходят слухи, что первая сцена, связанная с публичной казнью, уже стала предметом мемов и обсуждений. Так что ясно: равнодушным фильм никого не оставит.

Тизер картины подогревает ожидание: даже бытовое здесь наполнено соблазном, а музыка буквально давит на чувства. Тизер уже доступен на украинском языке.

По официальной информации, премьера фильма запланирована ко Дню святого Валентина 2026 года.

Любителям жанра романтической драмы придётся запастись терпением до февраля.

Что известно об актёрах и съёмках Грозового перевала

Главные роли достались австралийским звёздам мирового уровня. Марго Робби играет Кэтрин, которая в её интерпретации уже не романтическая героиня в белом, а разрушительная сила, от которой веет обречённостью.

Джейкоб Элорди воплощает Хитклиффа так, будто он сама стихия — мстительная и голодная. Даже в коротких фрагментах тизера между ним и Кэтрин чувствуется особая роковая химия.

Ключевые роли второго плана распределены не менее эффектно: Хонг Чау сыграла Нелли Дин, Шазад Латиф — Эдгара Линтона, Элисон Оливер — Изабеллу Линтон, а юного Хитклиффа воплотил 15-летний Оуэн Купер, известный по сериалу Переходный возраст.

Съёмки проходили не в павильонах, а в реальных пейзажах Йоркшира — всё это придаёт картине почти осязаемую реалистичность. Камни, ветер и даже грязь здесь словно продолжение характеров героев.

Впечатляет и музыкальный ряд: песни Charli XCX звучат как вибрирующий нерв фильма — они заряжают эмоциями.

Режиссёр Эмеральд Феннелл призналась на презентации тизера, что Грозовой перевал — её любимая книга.

“Я впервые прочитала её, когда мне было 14 лет, и с тех пор перечитываю, наверное, каждый год, около миллиона раз, пока не начала снимать этот фильм. Она всегда поражала меня как самая эмоционально разрушительная книга из всех написанных“, — рассказала Феннелл.

