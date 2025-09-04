Вийшов тизер Буремного перевалу: коли чекати прем’єри провокаційної та пристрасної стрічки

В прокат вийде фільм Емеральд Феннелл Буремний перевал, і це не чергова класична адаптація всесвітньо відомого роману Емілі Бронте, а виклик самому поняттю екранізації.

Warner Bros. щойно оприлюднив перший тизер, який вже заінтригував своїм тоном: це буря пристрасті та тілесності.

Коли чекати в прокаті Буремний перевал і що відомо про екранізацію, яка обіцяє шокувати — у матеріалі.

Буремний перевал: дата прем’єри та тизер

Warner Bros. вже провів перші закриті покази Буремного перевалу, і вони викликали, м’яко кажучи, неоднозначну реакцію.

Одні критики назвали фільм агресивно провокаційним і тонально шокуючим, інші — захоплено писали про сміливість режисерки.

Подейкують, що перша сцена, пов’язана з публічною стратою, уже стала предметом мемів і обговорень. Тож зрозуміло: байдужим фільм нікого не залишить.

Тизер стрічки підігріває очікування: навіть побутове тут сповнене спокуси, а музика буквально давить на почуття. Тизер вже доступний українською.

За офіційною інформацією, прем’єра стрічки запланована до Дня святого Валентина 2026 року.

Поціновувачам жанру романтичної драми доведеться набратися терпінні до лютого.

Що відомо про акторів та зйомки Буремного перевалу

Головні ролі отримали австралійські зірки світового масштабу. Марго Роббі грає Кетрін, яка в її інтерпретації вже не романтична героїня в білому, а руйнівна сила, від якої віє приреченістю.

Джейкоб Елорді втілює Хіткліффа так, ніби він сама стихія — мстива і голодна. Навіть у коротких фрагментах тизера між ними і Кетрін відчувається особлива рокова хімія.

Ключові ролі другого плану розподілені не менш ефектно: Хонг Чау зіграла Неллі Дін, Шазад Латіф — Едгара Лінтона, Елісон Олівер — Ізабеллу Лінтон, а юного Хіткліффа втілив 15-річний Оуен Купер, відомий за серіалом Перехідний вік.

Зйомки проходили не у павільйонах, а в реальних пейзажах Йоркширу — усе це надає картині майже об’ємної реалістичності. Каміння, вітер і навіть багно тут немов продовження характерів героїв.

Вражає й музичний ряд: пісні Charli XCX звучать як вібруючий нерв стрічки — вони заряджають емоціями.

Режисерка фільму Емеральд Феннелл зізналася на презентації тизера, що Буремний перевал – її улюблена книга.

“Я вперше прочитала її, коли мені було 14 років, і з того часу перечитую її, мабуть, щороку, близько мільйона разів, поки почала знімати цей фільм. Вона завжди вражала мене як найемоційніша руйнівна книга з усіх написаних, “ — зізналася Феннелл.

