Українські фільми про кохання: чуттєві, пригодницькі, комедійні — для романтиків

Здавалося б, почуття кохання універсальне, і неважливо, якою мовою ти розмовляєш, хімія почуттів не має національних і расових перешкод.

Але все ж, у чому особливість українського погляду на любов? Щоб зрозуміти це, пропонуємо переглянути добірку найкращих українських фільмів про кохання.

Мелодрами, історичні, з присмаком фантастики та детективу — на тебе чекає захопливе занурення у вихор справжніх пристрастей.

Сучасні українські фільми по кохання: топ-7

Гуцулка Ксеня

У 1939 році заможний американець українського походження приїздить до Карпат у пошуках нареченої, щоб отримати спадок. У чарівній атмосфері гір він зустрічає таємничу Гуцулку Ксеню, і його плани несподівано змінюються. Чи зможе кохання здолати прірву між двома світами? Музика, містика та магія Карпат переплітаються у цій неймовірно захопливій історії, якою ми розпочинаємо нашу добірку українських фільмів про кохання.

F63.9 Хвороба кохання

F63.9 Хвороба кохання — українська романтична комедія про несподіване кохання між лікаркою-венерологом та космонавтом, яке розгортається на тлі секретного космічного експерименту. Назва фільму відсилає до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я, де кохання визначено як психічний розлад під кодом F63.9.

Секс і нічого особистого

Сором’язливий комік Сергій після невдалих стосунків вирушає до Праги, де його життя буквально перевертається з ніг на голову. Він потрапляє у вир небувалих пристрастей, спокус і відкриттів, які допоможуть йому не лише розкрити свою сексуальність, а й знайти впевненість у собі. Але чи зможе він повернути кохану? Комедійний український фільм про кохання з пікантним присмаком!

Атлантида

У спустошеній війною Україні 2025 року колишній солдат Сергій намагається знайти сенс життя у світі, де людяність здається загубленою. Та коли він зустрічає волонтерку Катю, яка займається ексгумацією жертв конфлікту, перед ним відкривається шанс на спокуту і надію. Але чи зможе кохання перемогти біль минулого?

Моя бабуся Фані Каплан

Історичний український фільм про кохання, замішане на політичних пристрастях. Історія жінки, яку звикли називати терористкою — фільм відкриває маловідомі сторінки життя Фані Каплан, революціонерки, засудженої за замах на радянського диктатора Леніна. Погляд крізь кохання та зради дозволяє побачити у Фанні не лише політичну постать, а й живу людину з її особливою власною правдою і драмою.

Віддана

Вікторія та Аделіна — дві дівчини, пов’язані таємницею минулого: одна — господиня, інша — служниця, але їхні долі тісно та таємничо переплетені. У світі, де кохання, ревнощі та відданість ходять поруч, їм доведеться зробити вибір — слідувати правилам суспільства чи послухати, що каже серце. Як далеко вони готові зайти заради одна одної?

Стоп-Земля

Стоп-Земля — це тонкий і чуттєвий український фільм про кохання, історія дорослішання від режисерки Катерини Горностай. Головна героїня, 16-річна Маша, живе звичайним життям київської школярки, але її внутрішній світ — це вихор сумнівів, тривог та мрій. Закоханість, дружба і пошук себе переплітаються в її буднях, перетворюючи на чесну, але таку вразливу подорож до дорослішання.

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